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В россии второй раз за неделю пытались сжечь центр сбора помощи оккупантам Украины (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Серьезного ущерба не нанесли
Серьезного ущерба не нанесли

В помещении разбили окно и бросили тряпку, пропитанную горючей смесью

В Новосибирске в россии дважды пытались сжечь центр, где собирают гуманитарную помощь для российских военных. В этот раз попытку провели с помощью горящей тряпки.

Об этом сообщает новостной канал в Телеграме "Shot". Сообщается, что произошло ЧП около четырех утра по местному времени (около 23 по Киеву).

В здании ресурсного центра организации "Активный город" разбили стекло. Внутрь бросили горящую ткань. Она попала не на горючий предмет, а на бетонный пол и сработала сигнализация. В комнате находился Музей боевой и трудовой славы Советского района, который практически не пострадал.

Последствия поджога в Новосибирске
Последствия поджога в Новосибирске
Последствия поджога в Новосибирске
В этом здании собирают гуманитарку для окупантов
Новосибирск поджог Новоморская 12
Частично повреждена мебель

Тряпку потушили прибывшие сотрудники частной охраны. Совершившего попытку поджога ищут. В этом центре не только собирают помощь для российских оккупационных войск, но и плетут маскировочные сети.

В Новосибирске и окрестностях тем временем растет количество погибших в войне в Украине. За имперские интересы власти жизни отдали десятки россиян из этого отдаленного региона.

Новосибирск на карте
Новосибирск на карте очень далеко от Украины

Как ранее сообщал "Телеграф", их количество выросло достаточно весомо. В конце февраля массовое прибытие гробов с оккупантами зафиксировали в аэропорту.

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#Новосибирск #Поджог