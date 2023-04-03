Намек пригожину: американские эксперты объяснили, как путин использует убийство "военкора" Татарского

Взрыв может быть сигналом "военкорам", выражавшим недовольство властью

Российский военный блогер и пропагандист Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин) был взорван в кафе в Санкт-Петербурге. Во взрыве ожидаемо обвинили Украину, и в то же время финансист Wagner Group евгений пригожин, которому принадлежит заведение, где произошел взрыв, заявил, что ответственность за нападение может нести группа радикалов внутри россии.

Аналитики Институт изучения войны считают, что убийство Фомина могло быть задумано как предупреждение пригожина. Последний неоднократно подвергал сомнению кремлевские тезисы и иногда демонстрировал президентские амбиции. То, что гибель Фомина не случайна именно в баре пригожина Street Food Bar #1 может подтверждаться тем, что он раньше выступал в другом месте без проблем.

Эксперты считают, что российские чиновными намеревались использовать убийство Фомина для усиления самоцензуры тех, кто в барах выражает недовольство ходом войны. Движение Kiber Front Z, связанное с Вагнером, возглавляет такие дискуссии, и этот взрыв может отвлечь людей от таких собраний.

Активность возросла с конца февраля, когда путин поручил ФСБ РФ провести контрразведывательные мероприятия — под этим лозунгом разгоняли собрания в барах Москвы и Питера. Отмечается также, что атака могла быть попыткой запугать других блогеров, сотрудничающих за вагнеровцами. Кремль также может выиграть в консолидации контроля из-за раскола среди блогеров — после взрыва уже начались внутренние разборки из-за антиправительственных настроений некоторых авторов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что схожее мнение высказали и в ОП. Советник главы Офиса Михаил Подоляк считает такой внутренний терроризм шагом к внутриполитической борьбе и сравнил российских деятелей с пауками в банках.