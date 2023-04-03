Натяк пригожину: американські експерти пояснили, як путін використає вбивство "воєнкора" Татарського

Вибух може бути сигналом "воєнкорам", які висловлювали невдоволення владою

Російського військового блогера та пропагандиста Владлена Татарського (справжнє ім’я Максим Фомін) підірвали у кафе у Санкт-Петербурзі. У вибуху очікувано звинуватили Україну, та водночас фінансист Wagner Group євген пригожин, якому належить заклад де відбувся вибух, заявив, що відповідальність за напад може нести група радикалів всередині росії.

Аналітики Інститут вивчення війни вважають, що вбивство Фоміна могло бути задумане як попередження пригожину. Останній неодноразово ставив під сумнів кремлівські тези та іноді демонстрував президентські амбіції. Те, що загибель Фоміна не випадковість саме у барі пригожина Street Food Bar #1 може підтверджуватися тим, що він раніше виступав в іншому місці без проблем.

Експерти вважають, що російські чиновними мали намір використати вбивство Фоміна для посилення самоцензури тих, хто в барах висловлює невдоволення ходом війни. Рух Kiber Front Z, пов’язаний з Вагнером, очолює такі дискусії і цей вибух може відвернути людей від таких зібрань.

Активність зросла з кінця лютого, коли путін доручив фсб рф провести контррозвідувальні заходи — під цим гаслом розганяли зібрання в барах Москви та Пітера. Зазначається також, що атака могла бути спробою залякати інших блогерів, співпрацюючих за вагнерівцями. Кремль також може виграти у консолідації контролю через розкол серед блогерів — після вибуху вже почалися внутрішні розбірки через антиурядові настрої деяких авторів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що схожу думку висловили і у ОП. Радник голови Офісу Михайло Подоляк вважає такий внутрішній тероризм кроком до внутрішньополітичної боротьби і порівняв російських діячів із павуками в банках.