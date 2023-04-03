Ліквідація Татарського: росія офіційно звинуватила Україну

Розслідування обставин події триває

У рф зробили заяву щодо російського пропагандиста Владлена Татарського, якого було ліквідовано 2 квітня в кафе "Стріт-арт" у Санкт-Петербурзі. Цю подію росія назвала терактом і офіційно звинуватила в цьому Україну.

Така заява була опублікована сьогодні, 3 квітня, на сайті Національного антитерористичного комітету. У ній зазначається, що ліквідацію Татарського нібито спланували українські спецслужби.

"Встановлено, що скоєний 2 квітня в Санкт-Петербурзі терористичний акт щодо відомого журналіста Владлена Татарського, був спланований спецслужбами України із залученням агентури з-поміж осіб, які співпрацюють з так званим Фондом боротьби з корупцією Навального (ФБК, — Ред.), активною прихильницею якого є затримана Трепова", — йдеться у повідомленні.

Також у НАК додали, що розслідування обставин ліквідації Владлена Татарського продовжується.

У кремлі також висловилися щодо ліквідації військкора. Прессекретар російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков заявив, що за цим нібито може стояти Україна.

"Київський режим підтримує терористичні дії й, можливо, стоїть за вбивством Владлена Татарського, як і багатьох інших людей з 2014 року — саме тому проводиться спецоперація", — сказав він.

Також він додав, що те, що подія в кафе Санкт-Петербурга, — це теракт і про те, що сталося, відразу ж було докладено путіну.

"Це теракт, йде активна фаза слідства, бачимо енергійні кроки щодо затримання підозрюваних, президент учора був негайно поінформований", — додав пісків.

Зазначимо, що раніше в росії затримали Дар’ю Трепову, яка прийшла в те саме кафе і вручила Татарському статуетку, напхану вибухівкою. Дівчину, до речі, неодноразово було затримано за участь в антивоєнних мітингах, а її ім’я є у списках членів ФБК.

Пізніше МВС Росії опублікувало відео, на якому затримана за підозрою в причетності до вбивства військкора Татарського зізналася, що принесла в кафе ту саму статуетку.

Тим часом стало відомо, що на зв’язок вийшов чоловік Трепової Дмитро Рилов, який є членом Лібертаріанської партії росії. Він заперечує свою причетність до того, що сталося. У заяві, яку цитують російські ЗМІ, наголошується, що партія "засуджує агресивне насильство стосовно цивільних осіб".

Крім того, у Фонді боротьби з корупцією Навального відреагували на заяву Національного антитерористичного комітету про нібито причетність їхньої організації до ліквідації Татарського.

"За проскакуючими повідомленнями було швидко зрозуміло, що скидатимуть на ФБК. І ось досить ідіотська ситуація. Спростовувати те, що це зробили ми — ідіотизм. Звичайно, ми цим не займаємося. Не спростовувати — а раптом хтось подумає, що й справді ми?", — зазначив соратник Навального Іван Жданов.

За його словами, у росії вже розслідується справа проти Фонду. Воно пов’язане з нібито закликами до терористичної діяльності.

"Тероризм на нас давно намагаються навісити. І в найближчому майбутньому буде суд над Навальним. Очевидно, що вони планують дати йому максимальний термін, і для цього тероризм дуже зручний", — підсумував Жданов.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що внаслідок вибуху невідомого пристрою, який знаходився в подарованій статуетці, Владлен Татарський зазнав несумісних із життям травм. У Росії зараз розглядають відразу кілька версій цієї події.