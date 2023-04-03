Поліція затримала підозрювану у ліквідації "воєнкора" Татарського

Підозрювана відрізала близько 20 сантиметрів свого волосся, аби її не впізнали

У росії затримали Дарію Трепову, котру підозрюють у причетності до вибуху в кафе у Петербурзі, в результаті якого загинув терорист Владлен Татарський.

Підозрювана у вбивстві воєнкора Дарія Трепова

Про це у понеділок, 3 квітня, повідомляють російські ЗМІ, зазначивши, що Трепову знайшли і в подальшому затримали в одній з квартир Виборзького району у Петербурзі, що раніше була орендована підозрюваною. Водночас Tekegram-канал "раньше всех. ну почти" пише, що апартаменти належать знайомому її чоловіка Дмитра Рилова.

"Дівчина приїхала до Петербурга з москви, але затримуватись надовго тут вона не планувала — у підозрюваної були куплені квитки до Узбекистану", — йдеться в дописі.

Пізніше інформацію щодо затримання підозрюваної підтвердили й представники слідчого комітету рф.

"Мене підставили! Мене просто використали!", — заявила сама Трепова одразу після затримання.

Трепова на допиті

Попередньо підозрювана планувала якийсь час відсидітися у квартирі на півночі Пітера. Але її досить швидко вичислили за камерами відеоспостереження, зміна образу та зачіски не допомогла. У неї були куплені квитки на літак на 2 квітня — це також міг бути маневр для відволікання правоохоронців, адже до аеропорту вона так і не приїхала.

До спецоперації із затримання Трепової загалом було задіяно понад 100 силовиків.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що відомо про загадковий вибух у російському кафе та які версії загибелі "воєнкора" Татарського зараз розглядають слідчі.