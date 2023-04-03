В сети показали момент гибели российского пропагандиста Татарского в питерском кафе (видео)

Статуэтка взорвалась после того, как Татарский подержал ее в руках

В сети появился момент взрыва российского военкора Владлена Татарского в питерском кафе. На кадрах видно, как пропагандист берет в руки свой бюст, после чего раздается взрыв.

Кадры последних минут жизни российского военкора опубликовали в Telegram-канале 112. Там же поделились видео, как подозреваемая Дарья Трепова вручает Татарскому бюст, начиненный взрывчаткой.

На кадрах видно, как Дарье Трепова, которую военкор почему-то называет Настей, вручает пакет с бюстом, и он усаживает ее поближе к себе. После этого товарищ Владлена Татарского достает бюст из пакета, чтобы показать всем и передает в руки военкору. На последних секундах видео можно заметить, как Дарья-Настя нервничает, когда бюст оказывается в руках мужчин.

На следующем видео можно заметить, что бюст некоторое время стоял на столе, после чего Татарский взял его в руки и сложил обратно в пакет. Именно на этом моменте и раздается взрыв, в результате которого военкор получил несовместимые с жизнью травмы.

Подозреваемая Дарья Трепова уже задержана и сейчас ее этапируют из Петербурга в Москву. Завтра суд изберет ей меру пресечения. Известно, что на вчерашний вечер, 2 апреля, у Треповой был куплен билет на рейс из аэропорта Пулково, но туда она не явилась. Куда она должна была лететь не разглашается.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россия официально обвинила Украину в ликвидации военкора Владлена Татарского. По версии Национального антитеррористического комитета, ликвидацию пропагандиста якобы спланировали украинские спецслужбы. К слову, Татарский родом из Украины и в 2014 году, когда Донбасс оккупировали, россияне выпустили его из тюрьмы, куда он попал за за вооружённое ограбление банка. Он полностью поддерживал войну в Украине и восхищался убийствами мирных жителей Бучи.