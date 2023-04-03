Не только Татарский. ТОП-7 загадочно погибших российских пропагандистов

В россии исчезают известные рупоры кремля

российская пропаганда убивает теперь уже и в буквальном смысле. Только в эти выходные к "клубу 200" присоединился известный Z-военкор Владлен Татарский, который восхищался убийствами мирных жителей в войне россии против Украины.

"Телеграф" вспоминает, кто из российских пропагандистов в последнее время стал хорошим:

Взрывная вечеринка Татарского

Блогер Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля в Санкт-Петербурге в кафе "Стрит-арт", принадлежащем основателю ПВК "Вагнер" евгению пригожину.

Взрыв в петербургском кафе

В выходные в этом кафе должен был собраться дискуссионный клуб "Кибер Z фронт" при его участии, но мероприятие оказалось взрывным. Он получил травмы несовместимые с жизнью. росСМИ сообщили, что взрыв якобы вызвала статуэтка, подаренная Татарскому. Дарья Трепова.

Трепов был задержан, а россия официально назвала это терактом и обвинила Украину. Позже МВД россии опубликовало видео, на котором задержана по подозрению в причастности к убийству военнослужащего Татарского призналась, что принесла в кафе ту же статуэтку.

26-летняя Дарья Трепова

Однако в версию с причастностью Украины поверили не все, особенно так называемые "сторонники партии войны". Владелец ПВК "Вагнер" евгений пригожин отрицает причастность Украины к ликвидации Татарского и Дарии Дугиной. ISW также придерживается мнения, что убийство Фомина в баре пригожина, вероятно, является частью общей тенденции эскалации внутрироссийских конфликтов с участием пригожина и "Вагнера".

По их мнению, "убийство Фомина, возможно, было предупреждением пригожину, все больше ставившему под вопрос главные пропагандистские тезисы кремля о войне".

Сам Татарский родом из Макеевки Донецкой области. Убитый пропагандист был известен антиукраинскими высказываниями. Вот тут он говорит, что россия "всех убьет, всех, кого надо, ограбит, изнасилует":

Блогер вел телеграм-канал "Владлен Татарский", на который подписано более 500 тысяч пользователей, публиковал доказательства жестокости оккупантов и призвал убивать украинцев, наносить удары по гражданской инфраструктуре.

Дочь топового пропагандиста Дугина

20 августа 2022 года в Подмосковье взорвали джип Дарьи Дугиной — дочери идеолога "русского мира" Александра Дугина, который внесен в список санкций Евросоюза, США и Канады.

Александр Дугин с дочерью

Перед взрывом она вместе с отцом посетила фестиваль "Традиция" в подмосковной усадьбе Захарова. По словам очевидцев, в машине должен был находиться и сам Дугин, но в последний момент он пересел в другой автомобиль.

Дочь разделяла взгляды отца по поводу вторжения россии в Украину и оккупации практически всей ее территории. Считается, что идеи Дугина оказывают влияние на политику Кремля. Дарья занималась публичной деятельностью.

Во внедорожник пропагандистки заложили взрывчатку

ФСБ обвинила в убийстве украинку, якобы уехавшую в Эстонию, в российских медиа распространились сообщения, что она якобы служила в полку "Азов". При этом никаких улик озвученной версии российское ведомство не обнародовало. Украина причастность отрицала.

Среди предположений русских критиков кремля было и то, что нападение могли совершить сторонники войны, чтобы активизировать поддержку идеи об удвоении военных усилий россии. А еще версия, что атака была намеренно направлена против таких людей как Дугин, которые хотели бы, чтобы пути пошли на большую эскалацию.

Игорь Мангушев

российский блоггер-террорист Игорь Мангушев (позывной "Берег"), выступавший с "черепом украинца" в донецком клубе, был убит 8 февраля. Ему выстрелили в затылок на территории так называемой "ЛНР".

Мангушев нередко делал заявления о том, что "Украина должна быть деукраинизирована", а ее земли должны быть возвращены россии.

Он имел очень "мутную" биографию: то был полевым командиром боевиков, то некоторое время был пропагандистом в пригожинских структурах. Он имел Телеграм-канал, где активно пропагандировал войну, а также дерзко высказывался о сергее шойгу, валерии герасимове, владимире путине.

Террорист Игорь Гиркин и другие "поклонники войны" считают, что Мангушева убили свои же.

Донецкая тиктокерка

16 августа стало известно о гибели во временно оккупированном Донецке 25-летней блоггерке и военкоре Земфире Сулеймановой. Девушка была активисткой Национал-большевистской партии россии и стала известна благодаря своим "патриотическим тиктокам".

Она прибыла в Донецк, где занялась "журналистской" деятельностью (на стороне оккупантов), и как раз во время поездки на очередную съемку вместе с одним из террористов "ДНР" авто наехала на мину. Хотя ее отвезли в больницу, через несколько часов Земфира Сулейманова скончалась.

Ее брат Рамазан Сулейманов воевал на Донбассе в составе добровольческого отряда "Барс" под эгидой минобороны россии.

Пропагандистка Бабаева

В октябре на полигоне в оккупированном Крыму погибла пропагандистка Светлана Бабаева, возглавлявшая подразделение "россия сегодня" в Симферополе.

На полигоне она занималась "военно-спортивной стрельбой". Как рассказал ее муж, причиной смерти пропагандистки стал "шальная пуля, выпущенная другим человеком". Пуля попала Бабаевой в голову, когда та находилась в положении лежа, выполняя упражнение по военно-спортивной стрельбе.

Бабаева в 2004-2006 годах возглавляла представительство "РИА Новости" в Великобритании, а в 2008-2012 годах являлась шеф-редактором корпункта агентства в США. Также она работала заместителем главного редактора газеты "Московские новости", шеф-редактором журнала "Профиль". В 2013-2016 годах Бабаева возглавляла редакцию "Газеты.Ru".

Лицо оккупантов Херсона стремоусов

Херсонский коллаборант кирилл стремоусов, который вел свой Telegram и YouTube-канал, везде ходил с камерой, стал ненавистным лицом оккупации города россиянами.

В частности, он как-то инсценировал фейковый допрос "украинского активиста", который должен подыграть роспропаганде и доказать, что херсонцы протестовали под давлением Службы безопасности Украины, а не добровольно.

Херсонский коллаборант кирилл стремоусов

стремоусов попал в разряд селебритиз и медийных личностей, но ненадолго – 9 ноября стало известно о внезапной гибели коллаборанта. По утверждению российской пропаганды, он погиб в ДТП. В то же время гибель стремоусова вызвала немало вопросов.

Считается, что его смерть могла быть связана с отступлением россиян с правого берега Херсона, тем более что он делал об этом неоднозначные заявления.

Впоследствии появились и фотографии, подливающие масла в огонь теории об умышленном убийстве. На фотографиях видно, что на его машине есть следы от пуль.

Основатель ультраправого проекта "Спутник и Погром"

Это случай произошел еще до вторжения россии. В 2021 году одиозный русский националист и главный редактор проекта "Спутник и Погром" Егор Просвирнин разбился при падении из окна жилой многоэтажки в москве. Просвирнин был украинофобом, брал для боевиков деньги, купил для них БТР и получил благодарность террористу Игорю Гиркину.

российский националист Егор Просвирнин

По словам очевидцев, сначала Просвирнин выбросил из окна 5-го этажа нож и газовый баллончик, а затем выпрыгнул сам. При этом он находился без одежды. В момент происшествия он находился в состоянии наркотического опьянения.

В соцсетях отмечают, что в квартире Просвирнина находились гости, а перед падением соседи слышали крики. В то же время другие российские издания пишут, что мужчину насильно вытолкнули из окна.

Кто следующий?

Пропагандист Антон Красовский, который в начале войны призывал топить украинских детей, занервничал. После убийства Татарского он опубликовал видео, где предположил, что может стать следующим:

"Мы не воюем с украинцами и не воюем с Украиной — тогда что же мы делаем? Что должно еще произойти, чтобы мы поняли, что единственный способ нам, россиянам, выжить — это начать воевать?… … Следующим могу быть я", — сказал он.

Ранее Телеграф сообщал, что до того, как в российском кафе произошел взрыв, Владлен Татарский лично попросил принести ему статуэтку с бомбой.