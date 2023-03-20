А что случилось? Путинские пропагандисты уже признают, что "референдумы" были фейками (видео)

Пользователи сети предложили провести референдумы в россии

Российские пропагандисты по всей видимости уже начали понимать, что дела на фронте идут не самым лучшим образом, а потому начали фантазировать на тему того, как можно было бы остановить войну здесь и сейчас.

Один из таких вариантов предложила известная пропагандистка маргарита симоньян, а заодно признала, что проведенные на оккупированных территориях в сентябре прошлого года "референдумы" были не честными.

При этом, она даже предположила, что россия на такой вариант даже могла бы согласиться.

По ее словам необходимо остановить боевые действия в той точке, в которой они есть, а затем во всех украинских областях провести "честнейший, чистейший референдум".

Пропагандистка добавила, что очевидно Львов захочет остаться в Украине, а вот мнение жителей Запорожья и Херсона ей бы хотелось услышать.

"Это было бы справедливо, мы же о людях думаем, люди должны жить там, где они хотят", — заявила симоньян.

На это заявление отреагировал украинский блогер "Фашик Донецкий", который предложил заодно провести подобный референдум в российских областях и республиках.

Пользователи сети тоже не стали молчать о предложении пропагандистки.

Как сообщалось ранее, в феврале текущего года сразу пять российских субъектов высказались за отделение от россии по итогу онлайн-референдумов.