А что случилось? Путинские пропагандисты уже признают, что "референдумы" были фейками (видео)
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Пользователи сети предложили провести референдумы в россии
Российские пропагандисты по всей видимости уже начали понимать, что дела на фронте идут не самым лучшим образом, а потому начали фантазировать на тему того, как можно было бы остановить войну здесь и сейчас.
Один из таких вариантов предложила известная пропагандистка маргарита симоньян, а заодно признала, что проведенные на оккупированных территориях в сентябре прошлого года "референдумы" были не честными.
При этом, она даже предположила, что россия на такой вариант даже могла бы согласиться.
По ее словам необходимо остановить боевые действия в той точке, в которой они есть, а затем во всех украинских областях провести "честнейший, чистейший референдум".
Пропагандистка добавила, что очевидно Львов захочет остаться в Украине, а вот мнение жителей Запорожья и Херсона ей бы хотелось услышать.
"Это было бы справедливо, мы же о людях думаем, люди должны жить там, где они хотят", — заявила симоньян.
На это заявление отреагировал украинский блогер "Фашик Донецкий", который предложил заодно провести подобный референдум в российских областях и республиках.
Пользователи сети тоже не стали молчать о предложении пропагандистки.
Как сообщалось ранее, в феврале текущего года сразу пять российских субъектов высказались за отделение от россии по итогу онлайн-референдумов.