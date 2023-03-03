Итоги референдумов сильно удивят Кремль, говорят организаторы

В феврале сразу в пяти российских регионах прошли онлайн-референдумы за отделение от РФ, результаты которых, очевидно, сильно удивят Кремль.

Голосования проходили в Кенигсберге (Калининград и область), Ингрии (Санкт-Петербург и Ленинградская область), Кубани (Краснодарский край), Сибири и на Урале. Референдум проходил с 16 февраля и до конца месяца, участие в нем приняли 5,6 млн человек, что является весьма репрезентативной выборкой.

Итак результаты:

Кенигсберг: 72,1% за независимость от москвы, 27,9% — против.

Ингрия: 66,2% за независимость, 33,8% — против.

Кубань: 55,7% за независимость, 44,3% — против.

Сибирь: 63,9% за независимость, 36,1% — против.

Урал: 68,2% за независимость, 31,8% — против.

Организаторы подчеркивают, что итоги онлайн-референдумов показали две важные тенденции: "Во-первых, идеи независимости регионов укоренились в обществе народов, населяющих "российскую империю". Во-вторых, российская власть боится нас, свободных граждан и результатов нашего волеизъявления. "Двуглавый орел" российского рейха в лице владимира путина и дмитрия медведева синхронно заявили, что видят угрозу распада россии".

"Успешно проведенные референдумы – это только первая ласточка парада суверенитетов. Распад "российской империи" предопределен. Ингрия, Кенигсберг, Кубань, Сибирь и Урал будут свободными!" — подчеркнули организаторы и анонсировали референдумы в новых регионах РФ.