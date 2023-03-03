Одразу п’ять російських регіонів хочуть відокремитися від Москви — оприлюднено результати референдуму

Підсумки референдумів дуже здивують Кремль, кажуть організатори

У лютому відразу в п’яти російських регіонах пройшли онлайн-референдуми за відокремлення від РФ, результати яких, мабуть, сильно здивують Кремль.

Голосування проходили в Кенігсберзі (Калінінград та область), Інгрії (Санкт-Петербург та Ленінградська область), Кубані (Краснодарський край), Сибіру та на Уралі. Референдум проходив з 16 лютого і до кінця місяця, участь у ньому взяли 5,6 млн осіб, що є репрезентативною вибіркою.

Отже, результати:

Кенігсберг: 72,1% за незалежність від Москви, 27,9% — проти.

Інгрия: 66,2% за незалежність, 33,8% — проти.

Кубань: 55,7% за незалежність, 44,3% — проти.

Сибір: 63,9% за незалежність, 36,1% — проти.

Урал: 68,2% за незалежність, 31,8% — проти.

Організатори наголошують, що підсумки онлайн-референдумів показали дві важливі тенденції: "По-перше, ідеї незалежності регіонів укоренилися в суспільстві народів, що населяють "російську імперію". По-друге, російська влада боїться нас, вільних громадян та результатів нашого волевиявлення. "Двоголовий орел "російського рейху в особі володимира путіна і дмитра медведєва синхронно заявили, що бачать загрозу розпаду росії".

"Успішно проведені референдуми – це лише перша ластівка параду суверенітетів. Розпад "російської імперії" зумовлений. Інгрія, Кенігсберг, Кубань, Сибір та Урал будуть вільними!" — наголосили організатори та анонсували референдуми у нових регіонах РФ.