Одразу п’ять російських регіонів хочуть відокремитися від Москви — оприлюднено результати референдуму
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Підсумки референдумів дуже здивують Кремль, кажуть організатори
У лютому відразу в п’яти російських регіонах пройшли онлайн-референдуми за відокремлення від РФ, результати яких, мабуть, сильно здивують Кремль.
Голосування проходили в Кенігсберзі (Калінінград та область), Інгрії (Санкт-Петербург та Ленінградська область), Кубані (Краснодарський край), Сибіру та на Уралі. Референдум проходив з 16 лютого і до кінця місяця, участь у ньому взяли 5,6 млн осіб, що є репрезентативною вибіркою.
Отже, результати:
Кенігсберг: 72,1% за незалежність від Москви, 27,9% — проти.
Інгрия: 66,2% за незалежність, 33,8% — проти.
Кубань: 55,7% за незалежність, 44,3% — проти.
Сибір: 63,9% за незалежність, 36,1% — проти.
Урал: 68,2% за незалежність, 31,8% — проти.
Організатори наголошують, що підсумки онлайн-референдумів показали дві важливі тенденції: "По-перше, ідеї незалежності регіонів укоренилися в суспільстві народів, що населяють "російську імперію". По-друге, російська влада боїться нас, вільних громадян та результатів нашого волевиявлення. "Двоголовий орел "російського рейху в особі володимира путіна і дмитра медведєва синхронно заявили, що бачать загрозу розпаду росії".
"Успішно проведені референдуми – це лише перша ластівка параду суверенітетів. Розпад "російської імперії" зумовлений. Інгрія, Кенігсберг, Кубань, Сибір та Урал будуть вільними!" — наголосили організатори та анонсували референдуми у нових регіонах РФ.