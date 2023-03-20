А що сталося? Путінські пропагандисти вже визнають, що "референдуми" були фейками (відео)
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Користувачі мережі запропонували провести референдуми у росії
Російські пропагандисти, очевидно, вже почали розуміти, що справи на фронті йдуть не найкращим чином, а тому почали фантазувати на тему того, як можна було б зупинити війну тут і зараз.
Один із таких варіантів запропонувала відома пропагандистка маргариту симоньян, а заразом визнала, що проведені на окупованих територіях у вересні минулого року "референдуми" були не чесними.
При цьому вона навіть припустила, що росія на такий варіант навіть могла б погодитися.
За її словами, необхідно зупинити бойові дії в тій точці, в якій вони є, а потім у всіх українських областях провести "найчесніший, найчистіший референдум".
Пропагандистка додала, що вочевидь Львів захоче залишитися в Україні, а ось думку мешканців Запоріжжя та Херсона їй хотілося б почути.
"Це було б справедливо, ми ж про людей думаємо, люди повинні жити там, де вони хочуть", — заявила симоньян.
На цю заяву відреагував український блогер "Фашик Донецький", який запропонував заразом провести подібний референдум у російських областях та республіках.
Користувачі мережі теж не стали мовчати про пропозицію пропагандистки.
Як повідомлялося раніше, у лютому поточного року одразу п’ять російських суб’єктів висловилися за відокремлення від росії за підсумками онлайн-референдумів.