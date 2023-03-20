А що сталося? Путінські пропагандисти вже визнають, що "референдуми" були фейками (відео)

Користувачі мережі запропонували провести референдуми у росії

Російські пропагандисти, очевидно, вже почали розуміти, що справи на фронті йдуть не найкращим чином, а тому почали фантазувати на тему того, як можна було б зупинити війну тут і зараз.

Один із таких варіантів запропонувала відома пропагандистка маргариту симоньян, а заразом визнала, що проведені на окупованих територіях у вересні минулого року "референдуми" були не чесними.

При цьому вона навіть припустила, що росія на такий варіант навіть могла б погодитися.

За її словами, необхідно зупинити бойові дії в тій точці, в якій вони є, а потім у всіх українських областях провести "найчесніший, найчистіший референдум".

Пропагандистка додала, що вочевидь Львів захоче залишитися в Україні, а ось думку мешканців Запоріжжя та Херсона їй хотілося б почути.

"Це було б справедливо, ми ж про людей думаємо, люди повинні жити там, де вони хочуть", — заявила симоньян.

На цю заяву відреагував український блогер "Фашик Донецький", який запропонував заразом провести подібний референдум у російських областях та республіках.

Користувачі мережі теж не стали мовчати про пропозицію пропагандистки.

Як повідомлялося раніше, у лютому поточного року одразу п’ять російських суб’єктів висловилися за відокремлення від росії за підсумками онлайн-референдумів.