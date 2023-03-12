Потрібно починати бомбардувати росію: генерал розповів, як змусити окупантів "розхотіти" воювати

Удари мають завдаватися українськими дронами на глибину 500-800 кілометрів

Поки російський ворог завдає масованих ракетних ударів по Україні, наші військові відповідають (за непідтвердженими даними) точковими "уколами" по його військових об’єктах. Але для того, щоб "переконати" керівництво та населення країни-агресора і відбити у нього бажання воювати, потрібно завдавати регулярних ударів по території росії.

Про це заявив генерал ЗСУ Сергій Кривоніс в ефірі Еспресо.

"Для нас завдання, щоб зупинити ворога — це власними ресурсами прискорити виготовлення великої кількості безпілотних літальних апаратів з потужною завантаженістю по вибухових речовинах, щоб почати бомбити росію хоча б вглиб 500-800 км. Це дуже прискорить у росіян бажання закінчити війну», — сказав генерал.

Колишній заступник секретаря РНБО наголосив, що поодиноких ударів недостатньо.

Тільки адекватна відповідь щодо кількості поразки їхніх об’єктів може противника зупинити, вважає Кривоніс.

Тому потрібно якнайшвидше нарощувати наші здібності по кількох напрямках. Перший – власне виробництво, другий – дипломатичний фронт, щоб союзники надали нам засоби поразки значно більшої дальності. А ще й третій — дотиснути наших американських партнерів, щоб швидше запрацював ленд-ліз у тому обсязі, на який ми очікували, але якого поки що немає.

Нагадаємо, втрати росії у війні збільшилися до рекордної позначки.