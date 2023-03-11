Росіяни не встигають рахувати. Кількість вбитих окупантів збільшилася рекордно

Спецоперація "чорний пакет" набула нових обертів

Втрати росіян за останні тижні, як і прогнозували раніше, мають всі шанси стати рекордними. Російські журналісти, які займаються впорядкуванням списку загиблих окупантів виявили рекордне збільшення кількості за останні тижні.

Так, за даними проєкту російських "Медіазони" та "BBC-Россия" станом на 10 березня 2023 року підтвердили 16 774 смерті.

"З моменту попереднього поновлення від 24 лютого до списку додалися ще 1638 осіб, що стало новим рекордом за весь час спостережень", — зазначили журналісти та підвреслили.

Журналісти наголошують, що реальна кількість загиблих може бути вищою у кілька разів, бо зведення складається лише на основі публічних повідомлень.

Найбільші втрати за два тижні зазнали найманці ПВК "Вагнера", а кількість загиблих ув'язнених зросла з попереднього зведення практично в півтора рази. Загалом, за відкритими даними, на війні в Україні загинуло щонайменше 1849 ув'язнених.

Зазначимо, що за свіжими даними Генштабу, за попередній день знищено понад 1000 окупантів, 10 танків та 20 броньовиків.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російські зеки, завербовані пригожиним у ПВК "Вагнера", масово гинуть чи тікають із фронту. Фахівці вважають, що рахунок іде на десятки тисяч людей.