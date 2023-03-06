З "зеків" перейшли на "психів": кого вербують у ПВК "Вагнер" замість злочинців

Добровольцям не потрібно надавати довідку від нарколога, психіатра та здавати аналізи

Через скандал з міноборони росії ватажок ПВК "Вагнер" євгеній пригожин втратив можливість вербувати ув’язнених із в’язниць. Однак він швидко знайшов їм гідну заміну та звернувся у психоневрологічні диспансери.

Про це повідомляє The Moscow Times. Інформацію про готовність брати на службу людей, які проходили лікування у психоневрологічному диспансері, підтвердили рекрутери ПВК.

В одній із російських соцмереж з’явилося оголошення про те, що для вступу до ПВК більше не потрібні довідки від нарколога та психіатра, а також флюорографія. Журналіст під виглядом одного із добровольців зателефонував на гарячу лінію "Вагнера" і сказав, що раніше лікувався у психоневрологічному диспансері від нервового зриву. Йому не відмовили у прийомі на службу до ПВК, а навпаки надіслали вимоги до новобранців та попросили провести самостійний аналіз на відповідність критеріям.

"З інструкцією ознайомся, якщо все нормально, чекаємо на тебе", — сказав рекрутер ПВК.

Згідно з інструкцією, у "Вагнер" не беруть людей, які мають тяжкі захворювання, які можуть перешкоджати виконанню завдань. Також під забороною наркомани та перехворілі на гепатити форми В і С. Але жодних довідок від добровольців, які підтверджують або спростовують наявність діагнозів, не вимагають. З серйозного медобстеження під час вступу до ПВК беруть експрес-аналіз крові та сечі на наркотики.

Зниження до вимог вербувальники пояснюють рятуванням від "зайвої бюрократії". Але, за даними видання, ПВК відчуває кадровий голод, адже у лютому пригожину заборонили вербувати найманців у в’язницях та колоніях. Зараз вербуванням займається виключно міноборони росії.

Згідно з інформацією з американської розвідки, із 50 тисяч найманців у "Вагнер" лише 10 тисяч були професійними воїнами, решта 40 тисяч — це колишні злочинці, завербовані у в’язницях. В Україні ПВК вже втратила понад 30 тисяч людей, з яких 9 тисяч убито. Серед убитих 4 тисячі загинули у грудні 2022 року під час штурму Бахмута.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що євгенія пригожина можуть ув’язнити. У держдуму росії внесли поправки в так званий закон про "дискредитацію армії рф", у тому числі і добровольців.