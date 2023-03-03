Це не "Вагнер": у Мін’юсті розповіли, як українські в’язні потрапляють на фронт

Хто з українських ув’язнених вирушив воювати

Багато українських в’язнів після початку російського вторгнення подавали звернення до Мін’юсту з проханням відправити їх на фронт, однак тих, хто дійсно зміг туди потрапити, не так уже й багато.

Як розповіла в інтерв’ю "Укрінформу" заступник міністра юстиції Олена Висоцька, юридичних механізмів для звільнення таких осіб із-під варти в Україні мало.

За її словами, у цих випадках доводилося вдаватися до варіанта з помилуванням від президента, а із засудженими працювала спеціальна комісія.

При цьому Висоцька зазначила, що комісія відібрала 363 особи, які, крім бажання захищати країну, також мали необхідні навички, які приносять користь ЗСУ і не чинили тяжких злочинів.

"Ми не російська федерація і не використовуємо засуджених як контингент, який йде на передову, стає без належного озброєння в першу лінію боїв і гине", — повідомила вона.

Заступниця міністра підкреслила, що засудженим не можна просто давати можливість використовувати цю ситуацію для власних інтересів, а тому рішення ухвалюються "не емоційно, а професійно".

Висоцька додала, що долю кожного з цих людей ретельно відстежують і серед них уже є загиблі та Герої України.

"Це реальні люди з військовим досвідом, які корисні збройним силам і через правовий механізм потрапили туди, де їхнє місце під час війни", — наголосила вона.

Як повідомлялося раніше, у росії відправкою ув’язнених на фронт переважно займалася ПВК "Вагнер", якій таким чином вдалося завербувати близько 50 тисяч росіян. Втім, близько 80% з них були вбиті, важко поранені, здалися в полон або дезертували.