Це не "Вагнер": у Мін’юсті розповіли, як українські в’язні потрапляють на фронт
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Хто з українських ув’язнених вирушив воювати
Багато українських в’язнів після початку російського вторгнення подавали звернення до Мін’юсту з проханням відправити їх на фронт, однак тих, хто дійсно зміг туди потрапити, не так уже й багато.
Як розповіла в інтерв’ю "Укрінформу" заступник міністра юстиції Олена Висоцька, юридичних механізмів для звільнення таких осіб із-під варти в Україні мало.
За її словами, у цих випадках доводилося вдаватися до варіанта з помилуванням від президента, а із засудженими працювала спеціальна комісія.
При цьому Висоцька зазначила, що комісія відібрала 363 особи, які, крім бажання захищати країну, також мали необхідні навички, які приносять користь ЗСУ і не чинили тяжких злочинів.
"Ми не російська федерація і не використовуємо засуджених як контингент, який йде на передову, стає без належного озброєння в першу лінію боїв і гине", — повідомила вона.
Заступниця міністра підкреслила, що засудженим не можна просто давати можливість використовувати цю ситуацію для власних інтересів, а тому рішення ухвалюються "не емоційно, а професійно".
Висоцька додала, що долю кожного з цих людей ретельно відстежують і серед них уже є загиблі та Герої України.
"Це реальні люди з військовим досвідом, які корисні збройним силам і через правовий механізм потрапили туди, де їхнє місце під час війни", — наголосила вона.
Як повідомлялося раніше, у росії відправкою ув’язнених на фронт переважно займалася ПВК "Вагнер", якій таким чином вдалося завербувати близько 50 тисяч росіян. Втім, близько 80% з них були вбиті, важко поранені, здалися в полон або дезертували.