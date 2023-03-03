Это не "Вагнер": в Минюсте рассказали, как украинские заключенные попадают на фронт
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Кто из украинских заключенных отправился воевать
Многие из украинских заключенных после начала российского вторжения подавали обращения в Минюст с просьбой отправить их на фронт, однако тех, кто действительно смог туда попасть, не так уж и много.
Как рассказала в интервью "Укринформу" заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, юридических механизмов для освобождения таких лиц из-под стражи в Украине мало.
По ее словам, в этих случаях приходилось прибегать к варианту с помилованием от президента, а с осужденными работала специальная комиссия.
При этом Высоцкая отметила, что комиссия отобрала 363 человека, которые помимо желания защищать страну также обладали необходимыми навыками, приносящими пользу ВСУ и не совершали тяжелых преступлений.
"Мы не российская федерация и не используем осужденных, как контингент, который идет на передовую, становится без должного вооружения в первую линию боев и погибает", — сообщила она.
Замминистра подчеркнула, что осужденным нельзя просто давать возможность использовать эту ситуацию для воплощения собственных интересов, а потому решения принимаются "не эмоционально, а профессионально".
Высоцкая добавила, что судьбу каждого из этих людей тщательно отслеживают и среди них уже есть и погибшие и Герои Украины.
"Это реальные люди с военным опытом, которые полезны вооруженным силам и через правовой механизм попали туда, где их место во время войны", — подчеркнула она.
Как сообщалось ранее, в россии отправкой заключенных на фронт в основном занималась ЧВК "Вагнер", которой таким образом удалось завербовать около 50 тысяч россиян. Впрочем, около 80% из них были убиты, тяжело ранены, сдались в плен или дезертировали.