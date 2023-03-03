Укр

Это не "Вагнер": в Минюсте рассказали, как украинские заключенные попадают на фронт

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
ВСУ
ВСУ

Кто из украинских заключенных отправился воевать

Многие из украинских заключенных после начала российского вторжения подавали обращения в Минюст с просьбой отправить их на фронт, однако тех, кто действительно смог туда попасть, не так уж и много.

Как рассказала в интервью "Укринформу" заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, юридических механизмов для освобождения таких лиц из-под стражи в Украине мало.

По ее словам, в этих случаях приходилось прибегать к варианту с помилованием от президента, а с осужденными работала специальная комиссия.

При этом Высоцкая отметила, что комиссия отобрала 363 человека, которые помимо желания защищать страну также обладали необходимыми навыками, приносящими пользу ВСУ и не совершали тяжелых преступлений.

"Мы не российская федерация и не используем осужденных, как контингент, который идет на передовую, становится без должного вооружения в первую линию боев и погибает", — сообщила она.

Замминистра подчеркнула, что осужденным нельзя просто давать возможность использовать эту ситуацию для воплощения собственных интересов, а потому решения принимаются "не эмоционально, а профессионально".

Высоцкая добавила, что судьбу каждого из этих людей тщательно отслеживают и среди них уже есть и погибшие и Герои Украины.

"Это реальные люди с военным опытом, которые полезны вооруженным силам и через правовой механизм попали туда, где их место во время войны", — подчеркнула она.

Как сообщалось ранее, в россии отправкой заключенных на фронт в основном занималась ЧВК "Вагнер", которой таким образом удалось завербовать около 50 тысяч россиян. Впрочем, около 80% из них были убиты, тяжело ранены, сдались в плен или дезертировали.

Теги:
#Украина #Заключенные #Минюст