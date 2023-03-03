Это не "Вагнер": в Минюсте рассказали, как украинские заключенные попадают на фронт

Кто из украинских заключенных отправился воевать

Многие из украинских заключенных после начала российского вторжения подавали обращения в Минюст с просьбой отправить их на фронт, однако тех, кто действительно смог туда попасть, не так уж и много.

Как рассказала в интервью "Укринформу" заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, юридических механизмов для освобождения таких лиц из-под стражи в Украине мало.

По ее словам, в этих случаях приходилось прибегать к варианту с помилованием от президента, а с осужденными работала специальная комиссия.

При этом Высоцкая отметила, что комиссия отобрала 363 человека, которые помимо желания защищать страну также обладали необходимыми навыками, приносящими пользу ВСУ и не совершали тяжелых преступлений.

"Мы не российская федерация и не используем осужденных, как контингент, который идет на передовую, становится без должного вооружения в первую линию боев и погибает", — сообщила она.

Замминистра подчеркнула, что осужденным нельзя просто давать возможность использовать эту ситуацию для воплощения собственных интересов, а потому решения принимаются "не эмоционально, а профессионально".

Высоцкая добавила, что судьбу каждого из этих людей тщательно отслеживают и среди них уже есть и погибшие и Герои Украины.

"Это реальные люди с военным опытом, которые полезны вооруженным силам и через правовой механизм попали туда, где их место во время войны", — подчеркнула она.

Как сообщалось ранее, в россии отправкой заключенных на фронт в основном занималась ЧВК "Вагнер", которой таким образом удалось завербовать около 50 тысяч россиян. Впрочем, около 80% из них были убиты, тяжело ранены, сдались в плен или дезертировали.