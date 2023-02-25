"Допрыгался": почему пригожина отстранили от вербовки зэков

Набор заключенных в ЧВК "Вагнера" больше не идет

После того как основатель ЧВК "Вагнер" евгений пригожин перестал вербовать заключенных на войну в Украину, этим начало заниматься непосредственно министерство обороны россии.

Как рассказала "Телеграфу" основательница благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, с конца июня 2022 года к рядам "вагнеровцев" присоединились около 50 тысяч зэков, но в результате боевых действий 80% из них были убиты, получили тяжелые ранения, дезертировали или попали в плен.

По ее словам, подход минобороны рф несколько отличается от подхода пригожина, поскольку теперь это больше напоминает мобилизацию, а не вербовку.

"В спецотделе и оперотделе готовят списки тех, кто служил в армии и военнообязанных, передают этот список представителям минобороны. А представители военного ведомства приезжают в колонию, зачитывают фамилии и сразу же забирают для участия в войне", — процитировала Романова слова представителя ее БФ.

По ее мнению, отстранение пригожина от вербовки произошло из-за того, что он "допрыгался" и перешел дорогу слишком многим влиятельным людям в россии, включая минобороны, генштаб и даже администрацию президента. Кроме того, его бросил давний союзник рамзан кадыров.

Кроме того, Романова отметила, что важно также то, что наемничество в россии по-прежнему является противозаконным, хотя "вагнеровцев" и признают полноценными участниками боевых действий.

Вместе с тем она отметила, что минобороны удалось добиться поправок в законодательство о разрешении на мобилизацию людей с судимостью, а потому они действуют в рамках закона.

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Напомним, ранее журналистам удалось пролить свет на внутреннюю структуру ЧВК "Вагнера" и о том, как там существуют правила и наказания за их нарушение.