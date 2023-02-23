За убийство просто штраф, а пить и колоться нельзя, но можно: какие нравы царят в ЧВК "Вагнера"

У российских наемников свои нравы и законы

Российская ЧВК "Вагнера" принимает активное участие в войне против Украины, но поскольку наемничество в рф формально запрещено, это позволяет делать вид, что её якобы не существует. Например, благодаря этому, минобороны страны-агрессора, преследуя свои мотивы, решило оставить убийц вагнера без боеприпасов. Но игнорируется в россии также и все что касается преступлений наемников.

Это выяснили российские расследователи из Центра "Досье".

Поскольку деятельность "вагнеровцев" практически не контролируется россией у данной структуры существует собственный "особый отдел". Однако, как выяснили журналисты, его роль там весьма своеобразная. По идее особисты отвечают за безопасность и секретность операций наемников. Но на деле получается немного иначе.

В материале указывается, что руководит этой структурой некий Руслан Михайлов (в прошлом Ахмедов), бывший оперуполномоченный управления собственной безопасности в полиции Петербурга и Ленобласти.

"В "Вагнере" запрещено фотографироваться на заданиях, особенно с оружием, но этим запретом пренебрегает и сам Михайлов, не говоря уже об остальных бойцах. Также наемникам нельзя пить и употреблять наркотики — тем не менее, это остаётся массовым явлением. Да и наказывают за проступки совсем не так строго, как рассказывает Пригожин", — выяснили расследователи.

По словам журналистов в ЧВК существует система штрафов, которым можно отделаться даже за убийство. В пример приводится ситуация, которая возникла у наемников в Сирии, которая случилась ровно 4 года назад.

"Один из подобных инцидентов произошел 23 февраля 2019 года в расположении наемников "Вагнера" на газоперерабатывающем заводе "Хаян" в Сирии — в этот день там взорвалась граната. В собственных документах вагнеровцы именуют этот объект "Каракум". В результате взрыва один боевик получил ранения, а другой, 30-летний Дмитрий Дмитриенко с позывным "Чича", погиб на месте", — говорится в материале.

Вердикт после рассмотрения дела — возместить ущерб. Отмечается, что никакого уголовного разбирательства по факту гибели гражданина россии не производилось — расследования особого отдела нелегальной военной группировки, существующей вне российского правового поля, оказалось достаточно.

Естественно, такие "серьезные" наказания никак не влияют на поведение наемников и там процветает беззаконие.

Также "Досье", что в коллективе "вагнера" имеют место конфликты, на которые "СБ" закрывает глаза и проводит проверки, лишь требуя от виновника "компенсировать ущерб".

"Формально наемничество запрещено, поэтому государство игнорирует существование ЧВК. В результате за порядком у "Вагнера" следят несколько отставных силовиков — и не очень успешно", — говориться в статье.

По поводу алкоголя и наркотиков, несмотря на "сухой закон", в "вагнере" также все не слишком серьезно.

"Бойцы все так же пьют и употребляют, а потом еще и выясняют отношения в сирийской пустыне. В архиве особого отдела ЧВК обнаружился показательный эпизод: в марте 2019 года танкисты "Вагнера" отмечали день рождения под Дейр-эз-Зором. Для праздника командир танка приобрел на местном базаре три бутылки водки, которые и распил с подчиненными. Выпив, он поссорился с собственным наводчиком и полоснул его очередью из автомата. Наводчик был госпитализирован с ранением бедра", — выяснили расследователи.

Для примера ситуации уже с наркотиками приводится доклад одного из командиров наемников.

"Четверо вагнеровцев из числа командного состава, по его данным, употребляли наркотические вещества — и это в одном взводе", — пишут журналисты, добавляя, что пьют не только рядовые боевики, но и командиры, не боясь увольнения.

Напомним, ранее мы писали о том, что пригожин признал, что ВСУ крошат "вагнеровцев".

Также мы сообщали о том, что появилось видео казни еще одного "вагнеровца", отказавшегося воевать.