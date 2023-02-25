Вербовка зэков на войну закончилась: кого и как сейчас тащат в армию рф

Правозащитница Ольга Романова рассказала "Телеграфу" о том, что происходит в российских тюрьмах и как удается освобождать украинцев, которых держат в плену

На войну в Украину в российских зонах с начала февраля заключенных отбирают уже не пригожин и его люди из ЧВК "Вагнер", а представители Минобороны рф и Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). В одной из тюрем даже выдают прейскурант, где прописаны выплаты "за каждый взятый километр" и "гробовые". С чем связаны изменения и есть ли среди арестантов те, кто сопротивляется, а также о ситуации с украинцами, которых держат в российских застенках, "Телеграф" узнавал у основательницы благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольги Романовой.

"Наемничество как таковое по-прежнему в россии запрещено"

- В декабре прошлого года в одном из интервью вы говорили о 42-43 тысячах российских заключенных, завербованных группой "Вагнер". Насколько изменилась эта цифра на сегодня? И что известно о количестве погибших/дезертировавших?

- Перед тем, как основатель ЧВК пригожин перестал вербовать заключенных, а это случилось 1 февраля, он набрал в январе еще порядка 7–8 тыс. человек. То есть мы говорим, что с конца июня вышло около 50 тыс. человек. Собственно, на этом его вербовка закончилась. Но сейчас очень большими темпами ее продолжает Министерство обороны. Что касается потерь, у нас есть общая цифра по боевым и не боевым, то есть это те, кто отсутствует в строю – убитые, тяжело раненные, дезертировавшие, сдавшиеся в плен и пропавшие без вести. В целом это 80%.

- Что сообщают вам заключенные о вербовке Минобороны? Чем-то она отличается от действий пригожина?

- У себя на странице я выставляла сообщение, полученное из одной из зон в Салавате (город в республике Башкортостан. – Авт.). В нем говорится, что туда дважды наведывались вагнеровцы: в октябре 2022-го лично пригожин забрал 300 человек, в январе его люди – 20. Теперь же без предупреждения приезжают из Минобороны.

Вот что пишет наш корреспондент: "Известно, что в спецотделе и оперотделе готовят списки тех, кто служил в армии и военнообязанных, передают этот список представителям Минобороны. А представители военного ведомства приезжают в колонию, зачитывают фамилии и сразу же забирают для участия в войне… Тревожности ситуации добавляет тот факт, что недавно из спецотдела звонили в отряды и приглашали для разговора в клуб всех, кто служил в армии, участвовал в боевых действиях".

Для большинства заключенных поход на войну заканчивается могилой

Схожую информацию мы получаем из Сибири, Волгоградской, Тамбовской областей. И в связи с этим я сильно выступаю против глагола "вербуют" в отношении Минобороны, это больше смахивает на мобилизацию.

- Почему все-таки оборонное ведомство взяло на себя эти функции, на ваш взгляд?

- Пригожин "допрыгался", нажив себе очень много влиятельных врагов, в их числе, к примеру, братья Ковальчуки – очень могущественный клан из ближайшего окружения путина. И прежде всего у главы ЧВК конфликт с Минобороны рф, а начальник Генштаба Герасимов фактически провел публичный обряд его "опускания". И еще один момент, и это тоже важно, пригожина бросил союзник кадыров, плюс он умудрился поссориться и с администрацией президента, поэтому у него не было шансов.

Вопрос со сменой исполнителя вербовки заключенных гораздо сложнее. С одной стороны, наемничество, как таковое, по-прежнему в россии запрещено законодательно. Но, тем не менее, вагнеровцев признают в качестве участников боевых действий. С другой стороны, пригожин, несмотря на все свои лоббистские усилия, не смог за полгода, пока длилась вербовка, через госдуму как-то легализовать свою деятельность.

Министерство обороны при этом добилось внесения поправок в закон, которые дают право мобилизовывать, а также набирать по контракту людей с действующей судимостью, в том числе и прежде всего заключенных. Так что они действуют в принципе по закону.

"Среди заключенных есть те, кто противится вербовке"

- Отвечая на один из комментариев, вы подчеркнули, что у вашей организации нет ни одного подтвержденного кейса насильной вербовки. То есть все заключенные добровольно пошли воевать?

- До сих пор спрашивали согласия. В худшем случае люди вздыхают, пожимают плечами и идут воевать со словами "деваться некуда". Когда ты им предлагаешь помощь, адвоката, отказываются: "Нет, ну я же добровольно". Они боятся начальства больше, чем смерти.

- Но ведь на тех, кто отказывается, могут давить, какие-то меры дисциплинарного воздействия применять к ним. До вас доходит такая информация?

- У нас есть данные, что отказников забирают в изоляторы. Но, во-первых, не такое это уже большое наказание, начнем с этого. Это же не как Навального по 10 раз отправляют в ШИЗО, это немножечко другое. И потом невозможно доказать, что наказание связано именно с отказом, потому что в рапорте укажут "были не застегнуты пуговицы". Где-то попадалось, что кому-то обещали прибавить срок, но подтверждения таких фактов у нас нет. Я 15 лет занимаюсь тюрьмой, и мне хочется сказать, что заключенные сопротивляются, но они в массе своей этого не делают.

- Обращались все-таки к вам заключенные, пытаясь добиться, чтобы их не забрали воевать?

- Есть один такой, был завербован еще летом в самой первой партии, но он 28 раз передумывал – то помогите, то не помогайте. В итоге он выжил, вернулся с фронта, но так и не определился, то ли туда возвращаться и подписывать контракт, то ли идти работать санитаром в больницу. Заключенные в основном такие… инфантильные. Но, безусловно есть среди них и борцы – те, кто противится вербовке и рассказывает своим товарищам по несчастью, почему не нужно идти на войну.

У "Руси сидящей" есть информация, что, например, Буторин сидел в исправительной колонии в Новосибирске, его узнали другие зэки

Из политзаключенных знаю единственного такого – это бывший руководитель штаба Навального в Архангельске Андрей Боровиков, которого посадили за перепост клипа Rammstein. Остальные – простые парни, вроде бы такие же, как те, кто записывается на войну, только другие. С мозгами и совестью. Они есть в каждой зоне, мы им всячески помогаем, но стараемся их не светить.

Среди завербованных заключенных 80% потерь - боевых и небоевых, такие данные приводит "Русь сидящая"

- Возможно, на такое повальное согласие влияет тот факт, что за участие в войне платят? Вы в одном из постов приводите расценки – суммы немаленькие.

- Из одной Волгоградской зоны у нас есть сообщение, там, кстати, ФСИН занималась набором заключенных, а не представители Минобороны. Так вот, они раздали всем прейскурант: 8 тыс. рублей (2,4 тыс. грн. — Ред.) в день, 50 тыс. рублей (15 тыс. грн. — Ред.) за каждый взятый километр, 50-100 тыс. рублей (15-30 тыс. грн. — Ред.) за танк или БМП, 1 млн рублей (300 тыс. грн. — Ред.) за Himars, 3 млн рублей (900 тыс. грн. — Ред.) за тяжелое ранение и 5 млн рублей (1,5 млн грн. — Ред.) – гробовые. Во всех остальных зонах ни о чем таком никто не говорит, просто забирают людей, и все. До этого пригожин тоже платил тем, кто был в составе ЧВК "Вагнер", но далеко не всем и не все заявленные суммы.

- Та же история, как понимаю, с захоронениями вагнеровцев, вы предаете огласке факты сокрытия такой информации. Один из них касается подмосковного Фряново, где были обнаружены однотипно оформленные могилы с венками с эмблемой ЧВК "Вагнер".

- Жители сфотографировали таблички и сделали список, одна из наших сотрудниц пробила по нашей базе. Были совпадение, к примеру, Алексей Багулин, 1971 года рождения обращался к нам в апреле прошлого года. В письме он описывает свою историю: ему было 6 лет, когда отец убил мать, после чего он попадает с братом и сестрами в детдом, с 16 лет – по тюрьмам. Сидел в исправительной колонии Нижегородской области, должен был освободиться в 2025-м. Мы ему отправили посылку, но она вскоре вернулась из-за отсутствия адресата. И только сейчас выяснилось, что с ним произошло. В целом захоронений очень много, в частности на юге россии в Краснодарском крае, в Татарстане. И часто люди узнают о гибели родственников от волонтеров, которые находят могилы и пытаются разыскать семьи.

Этот список погибших вагнеровцев составили жителм подмосковного Фрянова, обнаружив массовое захоронение на местном кладбище

"Самый сложный кейс – гражданские, похищенные на оккупированной территории"

- Какая ситуация на сегодня с украинцами, которые находятся в местах лишения свободы на территории россии? В том числе и теми, кто был незаконно вывезен за пределы страны в ходе войны.

- На сегодня в российских зонах три вида заключенных из Украины. Есть те, кто сидел/сидит за различные преступления, совершенные на территории рф. Их судьба тяжелая, потому что после освобождения они должны быть депортированы в Украину. Это сейчас невозможно, таким образом люди попадают в Центры временного содержания иностранных граждан, так называемые ЦВСИГи. Оттуда "достать" их очень тяжело. Получается это только в случаях, когда у человека есть семья в россии, допустим, жена русская, или дети, которые тут родились и получили паспорта. Таких "Русь сидящая" вытаскивает.

Вторая категория граждан – это 2500 человек, похищенных из украинских тюрем на территории Херсонской области по отступлении армии рф. Они раскиданы по 10 зонам в россии. Была попытка выдворения тех, у кого закончился срок, через латвийскую границу. Она закончилась провалом и скандалом, в итоге три балтийские страны закрыли для таких людей с украинскими паспортами свои границы. Насколько я знаю, переговоры идут на межгосударственном уровне, и, возможно, этот вопрос будет решен. Что с остальными, пока не ясно. Понятно только, что, скорей всего, их выкрали, чтобы они получили в ускоренном порядке российское гражданство, а потом бы их завербовал "Вагнер". Но эта тема отпала, и теперь, мне кажется, российская сторона сама не знает, что с ними делать. Посмотрим. Скажу, что такой острой ситуации, которая была с этой категорией заключенных зимой, вроде нет. Их также начинают выпускать, но они оказываются в уже упомянутых ЦВСИГах и могут там сидеть до морковкина заговенья. Мы им также по одному, по два помогаем выбираться.

И третий, самый сложный кейс – гражданские, похищенные на оккупированных территориях (позднее они были освобождены), начиная с марта. Это в основном Киевская и Черниговская области, а также Херсон и Мариуполь. Мы устанавливаем их местонахождения, пока нашли более 100 человек. Никому из них не удалось передать гуманитарную помощь. Но уже то, что к ним приезжают наши адвокаты и хотя бы подходят к двери камеры, это много значит для судьбы людей. Да, не удается добиться контакта, но удается предотвратить более неприятные вещи – таких заключенных не трогают и стараются как можно быстрее обменять. Мы работаем в группе, которая этим занимается, и обратите внимание: в каждый обмен у нас уходят гражданские. В последнем, который состоялся 16 февраля, был заместитель городского головы Энергодара Иван Самойдюк, (похищенный в марте 2022 года. — Ред.).

- По вашему опыту, какая линия поведения правильная для родных похищенных гражданских? Так как есть мнение, что излишняя огласка, наоборот, вредит процессу обмена.

- В этом плане идеальный кейс – история прекрасной украинской учительницы Виктории Андруши, семья которой общалась с журналистами. О ней писали многие СМИ, в тому числе The New Yorker – ведущее американское издание, о ней узнал весь мир и ее одну из первых обменяли.

Авторитетное американское издание освещало историю пленной учительницы Броварского лицея Виктории Андруши

Эта молодая женщина была в российском СИЗО лидером протеста. То есть в общем такая тактика гласности вполне оправданна. И тут еще играет роль менталитет тюремщика, который предусматривает такой вариант действий: на всякий случай не трогать того, о ком говорят.