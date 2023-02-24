Год с начала широкомасштабного вторжения: россияне продолжают безуспешно атаковать ВСУ на Донбассе

Оперативно о главном 24 февраля

Ровно год назад — 24 февраля, — российская федерация совершила вероломное широкомасштабное вторжение в Украину. Под обстрелами вражеских ракет и снарядов оказались многие украинские населенные пункты и объекты. Российские воинские колонны стремительно продвигались по ряду направлений… За прошедший год украинским Защитникам с помощью предоставленного Западными союзниками вооружения удалось ликвидировать десятки тысяч вражеских солдат и деоккупировать значительные территории нашей страны. Однако противник не прекращает попыток захватить украинские земли и месяцами штурмует позиции ВСУ на Донбассе, а также продолжает обстреливать украинские города.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 24 февраля, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал действующее правительство передать Украине истребители Typhoon для защиты от полномасштабного российского вторжения.

О происходившем 21 февраля читайте в материале: Война — день 363: оккупанты пытаются наступать на Донбассе и усиливают обстрелы

Информация за 22 февраля доступна в сводке: Война — день 364: россияне штурмуют Бахмут и стягивают авиацию к границе Украины

С данными за 23 февраля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 365: оккупанты давят на Донбассе и "утюжат" города