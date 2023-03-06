С "зеков" перешли на "психов": кого вербуют в ЧВК "Вагнер" вместо преступников

Добровольцам не нужно предоставлять справку от нарколога, психиатра и сдавать анализы

Из-за скандала с минобороны россии главарь ЧВК "Вагнер" евгений пригожин лишился возможности вербовать заключенных из тюрем. Однако он быстро нашел им достойную замену и обратился в психоневрологические диспансеры.

Об этом сообщает The Moscow Times. Информацию о готовности брать на службу людей, проходивших лечение в психоневрологическом диспансере, подтвердили рекрутеры ЧВК.

В одной из российских соцсетей появилось объявление о том, что для вступления в ЧВК больше не нужны справки от нарколога и психиатра, а также флюорография. Журналист под видом одного из добровольцев позвонил на горячую линию "Вагнера" и сказал, что ранее лечился в психоневрологическом диспансере от нервного срыва. Ему не отказали в приеме на службу в ЧВК, а наоборот прислали требования к новобранцам и попросили провести самостоятельный анализ на соответствие критериям.

"С инструкцией ознакомься, если все нормально, ждем тебя", — сказал рекрутер ЧВК.

Согласно инструкции, в "Вагнер" не берут людей, у которых есть тяжелые заболевания, которые могут препятствовать выполнению задач. Также под запретом наркоманы и переболевшие гепатитами формы В и С. Но никаких справок от добровольцев подтверждающих или опровергающих наличие диагнозов не требуют. Из серьезного медобследования при вступлении в ЧВК берут экспресс-анализ крови и мочи на наркотики.

Снижение к требованиям вербовщики объясняют избавлением от "лишней бюрократии". Но, по данным издания, ЧВК испытывает кадровый голод, ведь в феврале пригожину запретили вербовать наемников в тюрьмах и колониях. Сейчас вербовкой занимается исключительно минобороны россии.

Согласно информации из американской разведки, из 50 тысяч наемников в "Вагнер" лишь 10 тысяч были профессиональными воинами, остальные 40 тысяч — это бывшие преступники, завербованные в тюрьмах. В Украине ЧВК уже потеряла больше 30 тысяч человек, из которых 9 тысяч убиты. Среди убитых 4 тысячи погибли в декабре 2022 года во время штурма Бахмута.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что евгения пригожина могут посадить в тюрьму. В госдуму рф внесли поправки в так называемый закон о "дискредитации армии россии", в том числе и добровольцев.