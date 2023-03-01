Договорился о дочери шойгу. пригожина могут посадить по его же закону

Главарь ЧВК "Вагнера" не сможет ссориться с руководством минобороны рф

Разборки внутри российских элит перешли на новый уровень — министру обороны рф серию шойгу снова удалось переиграть в подковерных играх своего оппонента.

Главарь ЧВК "Вагнер", "повар путина" евгений пригожин, постоянно критиковавший деятельность минобороны рф, теперь не сможет это делать. Потому что ему запретят "распространять ложь" о своем же ЧВК законодательно. А какую информацию сочтут ложью — вопрос риторический.

Запасаемся попкорном и следим за "грызней" внутри руководства рф:

15 лет тюрьмы за "ложь" о добровольцах

В госдуму рф внесли поправки в так называемый закон о "дискредитации армии россии". Теперь тот, кто критикует армию россии и добровольцев получит до 15 лет тюрьмы.

Ирония состоит в том, что поправки предлагал сам пригожин. Но исполнение идеи другое — изменения внесли в "левый" законопроект №218171-8, объясняет российский юрист Павел Чиков. Первоначально изменения были внесены в октябре 2022 года и касались дополнений в ст. 215.4 УК об ответственности за "незаконное проникновение на охраняемый объект". Ко второму чтению 1 марта в него внесли пачку поправок о добровольческом формировании.

Вопросов к поправкам много:

трудно сказать, что может считаться "дискредитацией" добровольческих формирований;

штраф у человека может быть на фразу "нет войне", а тюрьма — за критику пригожина;

публично критика на тему ПИК "Вагнер" сможет являться основанием для преследования;

Фейком о ЧВК могут признать публикации о "снарядном голоде", если это по официальной информации не так.

"Возникает вопрос, чьи официальные сообщения о ЧВК "Вагнер" будут браться за настоящие. Это будут пресс-релизы самого ЧВК, комментарии пригожина или все же брифинги минобороны рф", — удивляется юрист.

пригожин выступил против

Похоже, евгений пригожин эти риски в законопроекте также увидел. Поэтому он просит спикера госдумы рф вячеслава володина переписать документ и не распространять его действие на высшее командование ЧВК и руководство минобороны россии.

евгений пригожин написал обращение к владенину

"Эти поправки не должны распространять свое действие на критику высшего командного состава, поскольку это необходимо для обеспечения громкого и ответственного исполнения ими своих полномочий. Иначе любая публичная и конструктивная критика их действий сможет повлечь за собой привлечение к ответственности", — пишет пригожин на имя володина.

Еще один оппонент пригожина, игорь гиркин-стрелков, тоже предсказывает ему тюрьму:

"Если подойти к вопросу чисто формально, то первым на 15 лет – за дискредитацию руководства мо – должно сесть пригожин", – написал гиркин.

Часто критикуют руководство минобороны рф телеграмм-каналы, блоггеры и "военкоры", а также председатель Чечни рамзан кадыров.

Автор Telegram-блога "Сталингулаг" Александр Горбунов предполагает, что поправки вводятся, чтобы запугать военных и их семьи.

"Все большее видео, на которых мобилизованные жалуются на отсутствие обмундирования, свинство начальников. Именно для них и готовят эти до 15 лет колонии. Те, кого сегодня пропаганда называет "наши мальчики", завтра станут врагами народа за рассказ о том, как их отправили в атаку с одной саперной лопаткой", — пишет Горбунов.

Предыстория

пригожин часто резко критиковал командование армии рф и вел против него системную информационную войну.

Последним был скандал о снарядном голоде — "вагнеровцы" записывали видео, в котором назвали "под*ром" голову генштаба россии валерия герасимова и требовали дать им снаряды. А пригожин обвинил минобороны в попытке уничтожить его ЧВК. Мол, шойгу и герасимов запретили передавать боеприпасы.

Первоначально минобороны называло информацию ложью. Но впоследствии все же направило снаряды ПИК "Вагнер" из-за огласки и фото с трупами.

Обращение пригожина включали личные оскорбления шойгу — он набросился на дочь министра, отдыхавшую за границей в ОАЭ и зятя.