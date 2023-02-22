Гонки тыловых крыс: почему путину выгодна война между пригожиным и Минобороны рф

Кремлевский диктатор намеренно натравливает глав военных структур друг на друга

Владелец частной военной компании "Вагнера", российский бизнесмен евгений пригожин не оставляет попыток дискредитировать высшее военное руководство рф. Только за последние несколько недель главный поставщик преступников для войны в Украине сделал ряд заявлений, в которых возложил ответственность за увеличение потерь на фронте на Минобороны рф и косвенно обвинил главу ведомства в "работе на врага". Более того, по данным Института изучения войны (ISW), на днях евгений пригожин посетил Чечню, где пытался склонить рамзана кадырова к поддержке информационной кампании против МО рф, но получил отказ.

"Телеграф" разбирался в том, как далеко готов зайти владелец ЧВК "Вагнера" в жажде власти, и какую выгоду от противостояния военных и наемников получает владимир путин.

пригожин посягнул на то, что ему не по зубам

С началом войны в Украине имя российского ресторатора и бизнесмена евгения пригожина не сходило со страниц российских СМИ, а сам олигарх все чаще появлялся в окружении высших должностных лиц рф.

Вчерашний "повар путина" вдруг превратился в одну из ключевых фигур, связанных с обеспечением российской армии не только продуктами питания, но и пушечным мясом. "Гениальная" идея поиска новых кадров для войны в Украине в тюрьмах добавила пригожину столько очков, что ему начали предсказывать стремительную политическую карьеру и даже президентство.

Однако заоблачная амбициозность бизнесмена и переоценка своих возможностей не позволили ему сохранить занятые позиции. Пригожину стало мало места в отведенной ему нише прислужников кремля, и он посягнул на роль главнокомандующего "спецоперацией" в Украине, вступив в прямую конфронтацию с Минобороны рф.

В частности, после заявления ведомства о захвате украинского Соледара в январе 2023 года, владелец ЧВК "Вагнера" публично обвинил чиновников в попытках "украсть победы", одержанные его наемниками, а также сообщил, что против него и его компании ведется информационная война со стороны правительства.

Уже через месяц из отчета ISW стало известно, что пригожину запретили вербовать заключенных для отправки на фронт, а функцию поставок преступников в Украину взяло на себя Минобороны рф, используя собственные ЧВК. В ответ бизнесмен обвинил ведомство в создании искусственного дефицита снарядов для вагнеровцев, и намекнул, что министр обороны рф сергей шойгу "работает на врага".

По словам пригожина, любые переговоры с МО рф заканчиваются тем, что ему советуют извиниться "перед теми, кто сверху".

"Перед кем извиниться? Кому повиниться, чтобы мои ребята погибали вдвое реже, чем сегодня? Сегодня каждый день погибает вдвое больше бойцов ЧВК "Вагнер" и других подразделений, которых мы не можем прикрыть из-за полного снарядного голода. Те, кто мешает одержать победу в этой войне, прямо работают на врага. Помогают врагу сломать хребет россии! Вы завтракаете, обедаете и ужинаете из золотой посуды и отправляете своих дочерей, внучек и Жучек отдыхать по Дубаям, не стесняясь ничего, в тот момент, когда русский солдат гибнет на фронте. Прошу, дайте нам боеприпасы", — заявил пригожин.

В Минобороны рф назвали заявления пригожина "экзальтированными" и направленными на внесение раскола, а также заверили, что все заявки для штурмовых подразделений выполняются в кратчайшие сроки.

"В ближайшее время будут удовлетворены все заявки на боеприпасы, поданные на февраль, а также начнутся поставки заявок на март. Попытки внести раскол в тесный механизм взаимодействия и поддержки между подразделениями российской группировки – контрпродуктивны и играют только на пользу врагу", — цитирует ведомство российское издание "Meduza".

По словам украинского политолога, председателя правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко, главной ошибкой "повара путина" стало то, что он выбрал себе во враги слишком влиятельную структуру, противостоять которой не в силах. Более того, дальнейшие попытки дискредитировать Минобороны рф могут закончиться для пригожа трагически.

"Почувствовав повышенное внимание к ЧВК "Вагнера", пригожин решил использовать это для усиления своего политического статуса. После успешно проведенной кампании по устранению генерала Лапина, в чем ему помог кадыров, пригожин решил избрать следующей жертвой герасимова, однако эта "атака" провалилась. Начальник Генштаба ВС рф руководит операцией на востоке Украины и именно от него зависит поставка боеприпасов, на дефицит которых жаловался пригожин", — говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

Оказавшись в позиции зависимого и отстраненного от принятия решений, пригожин заметно нервничает и ведет себя агрессивно. При этом, владелец ЧВК не имеет никаких рычагов влияния на ситуацию – прибегнув к саботажу на фронте, он перейдет дорогу самому путину, что в его положении будет равноценно самоубийству.

"Вся его власть, состояние и положение напрямую зависят от главы кремля. В течение прошлого года он делал все возможное, чтобы продемонстрировать путину, что он лучший из его прислужников и полководцев, и готов выполнять любые приказы. Прямой конфликт с кремлем или ФСБ может стоить ему не только "карьеры", но и жизни", — объясняет политолог.

Влияние конфликта на войну и мотивы путина

Главным отличием между украинской армией и оккупационными войсками рф всегда была мотивация. Если бойцы ВСУ объединены общей целью и готовы отдавать жизнь, защищая свою землю до последнего, то россияне в большинстве своем не имеют представления, за что они воюют в Украине. Часть из них уходит на фронт, чтобы подзаработать денег, другие попадают на войну в результате мобилизации, наемники из заключенных соглашаются убивать ради амнистии.

В таких условиях боевой дух личного состава ВС рф и их нацеленность на результат оставляет желать лучшего. Между оккупантами часто возникают конфликтные ситуации, процветает дезертирство и саботаж. В частности, наемники пытаются прикрыть самые горячие точки мобилизованными, а те в свою очередь иногда отказываются идти на убой, аргументируя это тем, что им за такие риски меньше платят.

Следует помнить, что рыба гниет с головы, и главная крысиная гонка проходит на уровне высшего военного руководства россии. Казалось бы, очевидно, что такой раздор на всех уровнях не может не отражаться на результатах захватчиков в Украине. Несмотря на это, владимир путин не спешит наводить порядок в армии, которая все глубже погружается в хаос.

По словам Владимира Фесенко, в настоящее время кремлевский диктатор не заинтересован в победе одного из воюющих кланов, ведь действует по принципу "разделяй и властвуй".

"Такая стратегия помогает путину держать своих прислужников в тонусе: они изо всех сил пытаются угодить ему, не доверяя при этом друг другу. Такими людьми легко управлять и держать их под контролем", — говорит политолог.

Карьерный взлет евгения пригожина оказался стремительным, но недолгим. Воспользовавшись амбициозностью бизнесмена, кремль выжал из него все ресурсы, после чего вернул на былые позиции. По словам военного эксперта, полковника ВСУ в запасе Олега Жданова, та же участь постигла и наемников бизнесмена.

"По данным нашей разведки, сегодня количество вагнеровцев, воюющих в Украине, вернулось к начальным показателям в 6-7 тысяч, что не дает им возможности оказывать существенное влияние на ход боевых действий. Заявления пригожина продиктованы не столько реальным сопротивлением со стороны Минобороны, сколько его политическими амбициями. Вероятно, это связано с тем, что пришло указание сверху присвоить все лавры за военные успехи в Украине регулярной армии рф, нивелируя все достижения вагнеровцев. Более того, их сейчас перебрасывают из Бахмутского направления на Запорожское", — объясняет военный эксперт в комментарии "Телеграфу".

В то же время, отмечает Олег Жданов, путин оценил плюсы работы с наемниками и делает ставку именно на них, поэтому Минобороны рф уже занимается вербовкой заключенных и граждан Беларуси через ЧВК, однако пригожин теперь не имеет к этому никакого отношения.