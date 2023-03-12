Нужно начинать бомбить россию: генерал рассказал, как заставить оккупантов "расхотеть" воевать

Удары должны наноситься украинскими дронами на глубину 500-800 километров

Пока российский враг наносит массированные ракетные удары по Украине, наши военные отвечают (по неподтвержденным данным) точечными "уколами" по его военным объектам. Но для того, чтобы "переубедить" руководство и население страны-агрессора и отбить у него охоту воевать, нужно наносить регулярные удары по территории рф.

Об этом заявил генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире Эспрессо.

"Для нас задача, чтобы остановить врага – это собственными ресурсами ускорить изготовление большого количества беспилотных летальных аппаратов с мощной загруженностью по взрывчатым веществам, чтобы начать бомбить Россию хотя бы вглубь 500-800 км. Когда мы выйдем на систематическую отработку по территории рф нашими средствами, это очень ускорит у россиян желание закончить войну", — сказал генерал.

Бывший заместитель секретаря СНБО подчеркнул, что единичных ударов недостаточно.

Только адекватный ответ по количеству поражения их объектов, может противника остановить, считает Кривонос.

Поэтому нужно как можно быстрее наращивать наши способности по нескольким направлениям. Первое – собственное производство, а второе – дипломатический фронт, чтобы союзники предоставили нам средства поражения значительно большей дальности. А еще и третье — дожать наших американских партнеров, чтобы скорее заработал ленд-лиз в том объеме, который мы ожидали, но которого пока нет.

Напомним, потери россии в войне увеличились до рекордной отметки.