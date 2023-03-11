Россияне не успевают считать. Число убитых окупантов увеличилось рекордно

Спецоперация "черный пакет" приобрела новые обороты

Потери россиян за последние недели, как и прогнозировали ранее, имеют все шансы стать рекордными. Российские журналисты, занимающиеся упорядочением списка погибших оккупантов, обнаружили не встречающееся ранее увеличение количества за последние недели.

Так, по данным проекта российских "Медиазоны" и "BBC-Россия" по состоянию на 10 марта 2023 г. подтвердили 16 774 смерти.

"С момента предварительного обновления от 24 февраля к списку добавились еще 1638 человек, что стало новым рекордом за все время наблюдений ", — отметили журналисты и подчеркнули.

Журналисты подчеркивают, что реальное количество погибших может быть выше в несколько раз, потому что сводка составляется только на основе публичных сообщений.

Наибольшие потери за две недели понесли наемники ЧВК "Вагнера", а число погибших заключенных выросло с предварительного сведения практически в полтора раза. В целом, по открытым данным, на войне в Украине погибли по меньшей мере 1849 заключенных.

Отметим, что по свежим данным Генштаба, за предыдущий день уничтожено более 1000 оккупантов, 10 танков и 20 броневиков.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские зеки, завербованные пригожиным в ЧВК "Вагнера", массово гибнут или убегают с фронта. Специалисты считают, что счет идет на десятки тысяч человек.