Война — день 381: россияне хотят "паузу" под Бахмутом и пытаются прорваться под Угледаром

Оперативно о главном 11 марта

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 381 день. Самой "горячей" точкой на фронте остается Бахмут, однако там оккупанты стремятся взять оперативную паузу, чтобы спланировать дальнейшие действия. Еще одним местом повышенного внимания россиян является Угледар, где противник пытается прорваться. При этом в украинском руководстве ожидают, что контрнаступление начнется в течение двух месяцев, однако для этого необходимы снаряды и дальнобойные ракеты.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 11 марта, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Зеленский подписал указ о введении санкций против ряда российских букмекерских компаний и лотерей.

00:30 У нас все еще достаточно ресурсов, чтобы оборонять Бахмут, — Подоляк.

00:00 Финляндия допускает возможность передачи Украине боевой авиации. Речь идет о самолетах F/A-18 Hornet, которые страна хочет заменить на F-35

О происходившем 8 марта читайте в материале: Война — день 378: Украина отражает атаки россиян и готовится к контрнаступлению

Информация за 9 марта доступна в сводке: Война — день 379: бои за Бахмут ужесточаются, россия нанесла масштабный удар по Украине

С данными за 10 марта можно ознакомиться в трансляции: Война — день 380: Украина восстанавливается после ракетного обстрела, на Донбассе продолжаются тяжелые бои