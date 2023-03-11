Что известно об украинских партизанах в Крыму и как к ним присоединиться

Силы сопротивления оккупантам усиливаются с каждым днем

Временно оккупированный украинский Крым ждет возвращения домой. О возможности возобновления контроля над государственными границами 1991 года уже в этом году все больше и больше говорят. Жители полуострова, ожидавшие путинскую россию, начали понимать, что война будет проиграна Кремлем, а время ответственности для всех коллаборантов близится. Оккупанты начали массово вывозить свои семьи из Крыма. В то же время стремительно стартовала продажа недвижимости.

Сейчас на территории люди активно сопротивляются. На годовщину полномасштабного вторжения россии в Украину, в Севастополе развевался украинский флаг. Неизвестные вывесили его на арках на графской пристани города. Участники партизанских движений неоднократно намекали на причастность к взрывам и минованиям в пользу Вооруженных сил Украины.

Проукраинские настроения проявляются так или иначе: люди поют песни, произносят слова "Вооруженные силы Украины", пишут какие-то надписи на домах, оставляют желтую ленту в знак поддержки несокрушимых украинцев, бьют машины с "Z‎"-символикой.

"После освобождения Херсона жители Крыма начали еще больше проявлять свою активность и говорить об этом открыто. Я знаю сейчас сотни людей, которые противостоят оккупантам на территории полуострова. И думаю, чем ближе будут наши Вооруженные силы, тем ярче это будет. Уже сейчас мы видим "Крымских партизан" мы видим "Атеш", "Крымскую боевую чайку", "Желтую ленту", — говорит представительница президента Украины в АР Крым Тамила Ташева в интервью Радио Свобода.

Россияне делают вид, что ничего не происходит

Взрывы на складах боеприпасов в Крыму

Партизанское движение "Атеш" взяло на себя ответственность за поджог российской военной базы, где находились мобилизованные. Пожар на базе вспыхнул 10 декабря, а свое сообщение партизаны опубликовали вечером того же дня.

"База мобилизованной армии РФ в пгт. Советское в украинском Крыму горит. Наши агенты сработали как по нотам. Мы долго работали над этим "проектом" и, конечно, у нас все получилось. Мы будем продолжать разваливать армию РФ изнутри", – заявили партизаны.

Тогда СМИ сообщили, что в оккупированном Крыму в поселке Советское произошел пожар в казарме, в результате которого погибли военные. Позже пророссийские крымские каналы со ссылкой на источники во властных кругах подтвердили эту информацию, добавив о 200 эвакуированных военных в другое помещение. Причиной пожара оккупанты назвали неосторожное обращение с огнем.

Железная дорога. Крым

Спикер Центра национального сопротивления и боец Сил специальных операций во время телемарафона рассказал, что на диверсию с подрывом железной дороги россияне отреагировали так же. Начали делать вид, что ничего не происходит и придумывать новую ложь.

"Они заявили, что повреждения на железной дороге в Крыму были от грузового поезда. После того как в сети появились фото повреждений, россияне поняли, что такая легенда не подойдет. Там видно, что нет куска пути. Поэтому они сказали, что отрезан кусок железной дороги, но не сказали, что это диверсия", — рассказывает боец.

Оккупанты не имеют поддержки среди гражданских, поэтому осуществляют репрессии

Российские власти еще с 2014 года преследуют как открыто говорящих об оккупации Крыма, так и тех, кто выступает за сохранение украинского и крымскотатарского языка, культуры, идентичности. Россияне пытают крымчан, убивают, отказывают в должной медицинской помощи, преследуют по политическим и религиозным мотивам.

На круглом столе по случаю Дня сопротивления оккупации Крыма, который отмечается 26 февраля, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о значительном масштабе репрессий.

По данным Омбудсмана, в настоящее время россия удерживает 180 граждан в местах лишения свободы в пределах политически мотивированного или религиозного уголовного преследования, из них – 116 крымских татар. Из общего числа пленников 40 человек арестованы и находятся в СИЗО, 122 – заключены в тюрьмы, еще 18 украинцев россия удерживает без статуса. Это только те данные, которые известны государственным органам. На самом деле, жертв российской оккупации может быть в сотни раз больше.

"Мы четко прослеживаем преследование России по этническому и религиозному происхождению. Она запрещает абсолютно все общины, кроме Русской православной церкви. Российская Федерация создала здесь систему давления на местное население", – заявил Лубинец.

Сейчас Украина добивается освобождения пленников Кремля дипломатическим путем из-за трехсторонних переговоров и Крымской платформы. К этой работе привлечены 64 омбудсмана из разных стран мира. Однако о полной безопасности репрессированных украинцев можно говорить только после деоккупации территорий.

К борьбе с оккупантами в Крыму можно присоединиться

Движение сопротивления "Желтая лента"

Партизаны считают, что жителей Крыма можно готовить к деоккупации. Сейчас повстанцы требуют больше информации местных о расположении российских военных и их техники. О чем сообщают в сети.

В телеграмм-каналах поделились информацией, что в Джанкойском районе оккупанты оборудовали ремонтные базы для своей техники. Информация о них и их расположении тоже очень нужна.

Каждый может сопротивляться на своем месте. На созданном ССО сайте "Сопротивление" есть специальная инструкция для будущих партизан. Здесь можно почитать, как можно помочь и выбрать свою позицию. С помощью платформы вы можете анонимно сообщить о местонахождении россиян, научиться производить взрывчатку, взрывать вражеские танки, противодействовать пропаганде и т.д.

Однако, прежде чем зайти на сайт, стоит поставить VPN на мобильный телефон.

Кроме того, государственное предприятие "Действие" создало чат-бот "еВраг", с помощью которого тоже можно сообщить о местонахождении россиян, их технике и т.д. Это, несомненно, поможет партизанам и бойцам ВСУ приблизить победу.

Как утверждает министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, с начала запуска сервисом воспользовались более 455 тысяч раз. Заявки пользователей обрабатывают несколько линий поддержки, отсеивая ложные и ненужные. Если сообщение содержит данные о российской технике или военных, то передается в Минобороны, если о взрывоопасных предметах — ГСЧС.