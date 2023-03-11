"Нет борьбы и будущего": историк назвал главные изъяны гимна россии

Протокольный гимн россии не нацелен в будущее

Основное отличие Государственного гимна Украины от российского заключается в том, что главная торжественная песня соседнего государства – совершенно искусственная, ведь за нее не боролись и не умирали.

Об этом известный украинский ученый, историк и религиовед Игорь Козловский рассказал в интервью "Телеграфу".

Он напомнил: то, что выдают за гимн рф, возникло еще во времена Советского Союзе, однако нынешнему тексту предшествовал написанный в период сталинизма. А до этого исполнялся "Интернационал" (международный пролетарский гимн. — Ред.) как ориентация на мировую революцию.

"Потом же сделали тот гимн СССР, в котором фактически есть доминирующая роль россии. Ведь СССР — фактически формат империи, но уже советской. В нем прописана роль россии как определенного объединителя, абсолютно искусственного. Тот гимн сделан по заказу, он не рожден в борьбе. За него фактически люди не умирали, за него не сражались. Поэтому он не касается глубин, он неорганичный", — говорит историк.

Козловский рассказал, что на руинах Советского Союза в россии пытались создать гимн на основе музыки Глинки, однако уже была разорвана историческая связка.

"Потому россияне фактически возвращают советский гимн, меняя только текст. А меняет его тот же Михалков (автор гимна СССР, отец киноактера-путиниста Никиты Михалкова. — Ред.) с его мышлением человека, обслуживающего государство, но не слышащего глубину самой истории, народа и т.д.", — объяснил ученый.

"Поэтому гимн россии, скорее, эдакий протокольный, официальный, но — не гимн-символ, не гимн-борьба, не гимн-сопротивление, не гимн-будущее, как украинский. Гимн россии — просто определенная констатация", — подытожил эксперт.

Больше о том, какие на самом деле смыслы скрывает гимн Украины, читайте в полной версии интервью Игоря Козловского "Телеграфу": "Сила, победа и будущее: что на самом деле скрыто в гимне Украины, объяснил известный ученый".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что ученый ответил критикам и объяснил, почему украинский гимн не "депрессивный".