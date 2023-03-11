"Нема боротьби і майбутнього": історик назвав головні недоліки гімну росії

Протокольний гімн Росії не націлений у майбутнє

Основна відмінність Державного гімну України від російської полягає в тому, що головна урочиста пісня сусідньої держави – абсолютно штучна, адже за неї не боролися і не вмирали.

Про це відомий український науковець, історик та релігієзнавець Ігор Козловський розповів в інтерв’ю "Телеграфу".

Він нагадав: те, що видають за гімн росії, виникло ще за часів Радянського Союзу, проте нинішньому тексту передував написаний у період сталінізму. А раніше виконувався "Інтернаціонал" (міжнародний пролетарський гімн. — Ред .) як орієнтація на світову революцію.

"Потім же зробили той гімн СРСР, у якому фактично є домінуюча роль росії. Адже СРСР — фактично формат імперії, але вже радянської. У ньому прописана роль росії як певного об’єднувача, абсолютно штучного. Той гімн зроблений на замовлення, він не народжений у боротьбі. За нього фактично люди не вмирали, за нього не билися. Тому він не зачіпає глибини, він неорганічний", — каже історик.

Козловський розповів, що на руїнах Радянського Союзу в Росії намагалися створити гімн на основі музики Глінки, проте вже було розірвано історичну зв’язку.

"Тому росіяни фактично повертають радянський гімн, змінюючи тільки текст. А змінює його той же Михалков (автор гімну СРСР, батько кіноактора-путініста Микити Михалкова. — Ред.) з його мисленням людини, яка обслуговує державу, але не чує глибини самої історії, народу тощо", — пояснив учений.

"Тому гімн росії, швидше, такий собі протокольний, офіційний, але — не гімн-символ, не гімн-боротьба, не гімн-опір, не гімн-майбутнє, як український. Гімн росії — просто певна констатація", — підсумував експерт.

Більше про те, які насправді сенси приховує гімн України, читайте у повній версії інтерв’ю Ігоря Козловського "Телеграфу": " Сила, перемога та майбутнє: що насправді приховано у гімні України, пояснив відомий вчений".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що вчений відповів критикам і пояснив, чому український гімн не "депресивний".