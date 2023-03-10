Український гімн не "депресивний": вчений відповів критикам

10 березня — День Державного Гімну

10 березня в Україні відзначають знакове для нашої країни свято – День Державного Гімну. Цей державний символ таїть у собі силу та історію. При цьому знаходяться люди, які вважають, що він депресивний і вербально закодований на певний негатив і песимізм.

Втім, такі заяви легко спростував відомий український науковець, історик та релігієзнавець Ігор Козловський в інтерв’ю "Телеграфу".

Він зазначив, що категорично проти такої критики і вважає, що рядки гімну "вистраждані" та переписані внутрішньо.

"Зрозуміло, що критики завжди будуть, адже ми держава, де кожен має свою думку. Ще раз підкреслюю, коли я співав цей гімн у полоні (і зараз співаю), для мене він ні в якому разі не був і не є депресивним. Тому що за ним же є історія боротьби, він наповнений силою. Ми ж розуміємо, що слова — не просто слова. За будь-яким словом є і етимологія, і історія слова, і боротьба слова. Тобто, він (гімн. — Авт.) вистражданий. Він вже, я б сказав, переписаний внутрішньо", — вважає Козловський.

За словами історика, психологічно ми сприймаємо гімн як переможця. І ця його переможна сила якраз і полягає в тому, що коли ми його виконуємо, то проявляємо певні риси, характерні для української сердечно-центричної нації.

"Коли ми навіть тих же ворогів називаємо "воріженьками". Ця форма як раз і показує, що ми є нацією, яка має історію (в нашому гімні є історія). У ньому також є сучасність і боротьба, яка зараз відбувається разом з цим гімном на фронтах (це якраз і є сучасність). Є також і майбутнє. Треба ж слухати не тільки перший куплет, який завжди, як правило, співають і все. В ньому ж є й інші куплети, які дають ту саму перспективу на майбутнє. Тобто він органічно поєднує змістовні (сенсові) моменти: ми знаємо, за що ми боремося і знаємо, навіщо це робимо", — підкреслює Козловський.

Більше про те, чим такий особливий державний гімн України, які насправді він приховує смисли і чим відрізняється від держгімну росії, ви можете прочитати у повній версії інтерв'ю Ігоря Козловського "Телеграфу": "Сила, перемога та майбутнє: що насправді приховано у гімні України, пояснив відомий вчений".

Нагадаємо, раніше ми писали, що 9 березня українці відзначали 209-річчя від дня народження видатного поета, художника та мислителя, борця за свободу українського народу – Тараса Григоровича Шевченка. З цього приводу висловились і наші інфлюєнсери.