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Сила, перемога та майбутнє: що насправді приховано у гімні України, пояснив відомий вчений

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Дмитро Дубенський Дмитро Дубенський
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Виконання гімну України
Виконання гімну України. Фото Facebook Андрія Колодюка

Ігор Козловський оцінив "Телеграфу" вплив гімну на свідомість громадян та чим він відрізняється від держсимволу рф

10 березня в Україні відзначається доволі молоде, але дуже знакове свято – День Державного Гімну. Відзначив цей день по-особливому і президент України, опублікувавши зворушливе відео у своїх соцмережах.

"Телеграф" запитав Ігоря Козловського, відомого українського вченого, історика, релігієзнавця, чим такий особливий державний славень України, які він приховує символи та чим відрізняється від держгімну росії.

Яке гімн має значення і вплив на масову свідомість, культуру, націю?

— У будь-якої нації, якщо вона зріла, якщо вона себе усвідомлює, ідентифікує себе як нація, повинен бути символ. Зрозуміло, що сам по собі символ — внутрішній текст, а вже ми його можемо втілювати у якісь матеріальні речі (наприклад, прапор або герб, або навіть такі духовні, як гімн). І сам по собі цей символ не просто впливає на свідомість, він є маркером, який ідентифікує людину, яка встає під час виконання гімну. І не просто встає, а співає. І не просто співає, а переживає цей гімн. Це є як раз важливим чинником, який з одного боку ідентифікує, а з іншого — об'єднує. Він об'єднує людей, які разом з ним також реагують на навколишній простір.

Я постійно згадую ті моменти, коли був у підвалі під час полону і коли охоронці постійно о шостій ранку включали російський гімн. Знаходився у камері один, але вставав і співав гімн України, щоб, по-перше, не чути російський, а по-друге, це була моя боротьба, мій спротив. Тобто, це стає вже зброєю.

Перед тобою замкнений простір, тебе ніхто не бачить, здавалося б, навіщо, але є ти, який внутрішньо знаходишся зараз в іншому просторі. Ти перебуваєш зараз з усією Україною, і для тебе це є вже не тільки моменти ідентифікації тебе, твоєї ідентичності, а навіть, скоріше, автентичності. Тобто, це сприйняття співпадає з тобою внутрішньо. Таким чином, ти декларуєш свою позицію і свою боротьбу.

Іншими словами, сам по собі гімн може бути багатофункціональним. Не тільки ознакою держави, але і твоєю позицією також. У цьому є його величезне значення.

Під час протестів у Тбілісі демонстранти вмикали гімн України. Що це означає, чи може гімн вийти за межі культури однієї нації і який прихований феномен у цьому може бути?

— Безумовно, як наш прапор, так і наш гімн, стають символами свободи, і зараз знаходяться у мейнстримі світової уваги. Ось чому ми можемо побачити ті ж самі українські прапори навіть у невеличких містечках десь у Франції чи Канаді (де, наприклад, їх вивішують на будівлях мерій і т.д.). Це не тільки солідарність (що зрозуміло), але і певна повага до України як тієї спільноти (навіть не країни, а спільноти), яка виборює свободу.

Те, що звучало в Тбілісі, було не просто виконанням українського гімну, для грузинів воно теж стало уособленням свободи. Вони черпали натхнення і сили для того, щоб стояти на тому протесті.

Питання до вас як до релігієзнавця і людини, яка добре розуміється на впливі слова, значенні слів: деякі критики тексту українського гімну кажуть, що він дещо депресивний та вербально закодований на певний негатив і песимізм. Що б ви таким критикам відповіли?

— Я взагалі категорично проти такої критики. Зрозуміло, що критики завжди будуть, адже ми держава, де кожен має свою думку. Ще раз підкреслюю, коли я співав цей гімн в полоні (і зараз співаю), для мене він ні в якому разі не був і не є депресивним. Тому що за ним же є історія боротьби, він наповнений силою. Ми ж розуміємо, що слова — не просто слова. За будь-яким словом є і етимологія, і історія слова, і боротьба слова. Тобто, він (гімн. — Авт.) вистражданий. Він вже, я б сказав, переписаний внутрішньо.

Психологічно ми його сприймаємо як гімн-переможець. І ця його переможна сила як раз й полягає в тому, що ми, співаючи український гімн, проявляємо певні риси, які є характерними для української сердечно-центричної нації. Коли ми навіть тих же ворогів називаємо "воріженьками". Ця форма як раз і показує, що ми є нацією, яка має історію (в нашому гімні є історія). У ньому також є сучасність і боротьба, яка зараз відбувається разом з цим гімном на фронтах (це як раз і є сучасність). Є також і майбутнє. Треба ж слухати не тільки перший куплет, який завжди, як правило, співають і все. В ньому ж є й інші куплети, які дають ту саму перспективу на майбутнє. Тобто він органічно поєднує змістовні (сенсові) моменти: ми знаємо, за що ми боремося і знаємо, навіщо це робимо.

Якщо порівнювати український гімн з російським, яка між ними різниця в широкому сенсі?

— Російський — абсолютно штучний. Ви ж розумієте, в Радянському Союзі він виникає (його попередній текст) як раз в період сталінізму. А до того виконувався Інтернаціонал (міжнародний пролетарський гімн. — Авт.) як орієнтація на світову революцію. Потім же зробили той гімн СРСР, в якому фактично є, знову ж таки, домінуюча роль росії. Адже СРСР — фактично формат імперії, але вже радянської. У ньому прописана роль росії як певного об'єднувача, що є абсолютно штучним. Той гімн зроблений на замовлення, він не народжений в боротьбі. За нього фактично люди не вмирали, за нього не боролися. Тому він не торкається глибин, він не є органічним.

Коли ж на руїнах Радянського Союзу в росії намагалися створити такий самий гімн на основі музики Глінки, але ж вже була розірвана оця історична зв'язка. Тому росіяни фактично повертають радянський гімн, змінюючи тільки текст. А змінює його той же Михалков (автор гімну СРСР, батько кіноактора-путініста Микити Михалкова. — Авт.) з його мисленням людини, яка обслуговує державу, але не чує глибину самої історії, народу і т.д.

Тому гімн рф скоріше, такий протокольний, офіційний, але ж не гімн-символ, не гімн-боротьба, не гімн-спротив, не гімн-майбутнє, як український. Гімн росії — просто певна констатація.

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#Гімн #Держава #Ігор Козловський #Свято #Гімн України