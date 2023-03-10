Укр

Сила, победа и будущее: что на самом деле скрыто в гимне Украины, объяснил известный ученый

Автор
Дмитрий Дубенский Дмитрий Дубенский
Дата публикации
Читати українською
Автор
Исполнение гимна Украины
Исполнение гимна Украины. Фото Facebook Андрея Колодюка

Игорь Козловский оценил "Телеграфу" влияние гимна на сознание граждан и чем он отличается от госсимвола рф

10 марта в Украине отмечается довольно молодой, но очень знаковый праздник – День Государственного Гимна. Отметил этот день по-особому и президент Украины, опубликовав трогательное видео в своих соцсетях.

"Телеграф" спросил Игоря Козловского, известого украинского ученого, историка и религиоведа, чем же такой особенный государственный гимн Украины, какие на самом деле он скрывает смыслы и чем отличается от госгимна россии.

Какое гимн имеет значение и каково его влияние на массовое сознание, культуру, нацию?

— У любой нации, если она зрелая, если она себя осознает, идентифицирует себя как нация, должен быть символ. Понятно, что сам по себе символ — внутренний текст, а мы его уже можем воплощать в какие-то материальные вещи (например, флаг или герб, или даже такие духовные, как гимн). И сам по себе этот символ не просто влияет на сознание, он является маркером, идентифицирующим человека, который встает во время исполнения гимна. И не просто встает, а поет. И не просто поет, а переживает этот гимн. Это как раз важный фактор, который с одной стороны идентифицирует, а с другой — объединяет. Он объединяет людей, которые вместе с ним тоже реагируют на окружающее пространство.

Я постоянно вспоминаю те моменты, когда был в подвале во время плена и когда охранники постоянно в шесть утра включали российский гимн. Находился в камере один, но вставал и пел гимн Украины, чтобы, во-первых, не слышать российский, а во-вторых, это была моя борьба, мое сопротивление. То есть, это становится уже оружием.

Перед тобой замкнутое пространство, тебя никто не видит, казалось бы, зачем, но ты внутренне находишься сейчас в другом пространстве. Ты находишься сейчас со всей Украиной, и для тебя это уже не только моменты идентификации тебя, твоей идентичности, а даже, скорее, подлинности. То есть, это восприятие совпадает с тобой внутренне. Таким образом, ты декларируешь свою позицию и свою борьбу.

Другими словами, сам по себе гимн может быть многофункциональным. Не только символом государства, но и твоей позицией тоже. В этом заключается его огромное значение.

Во время протестов в Тбилиси демонстранты включали гимн Украины. Что это значит, может ли гимн выйти за пределы культуры одной нации и какой скрытый феномен в этом может быть?

— Безусловно, как наше знамя, так и наш гимн, становятся символами свободы, и сейчас находятся в мейнстриме мирового внимания. Вот почему мы можем увидеть те же украинские флаги даже в небольших городках где-то во Франции или Канаде (где, например, их вывешивают на зданиях мэрий и т.д.). Это не только солидарность (что понятно), но и определенное уважение к Украине как сообществу (даже не стране, а сообществу), которое борется за свободу.

То, что звучало в Тбилиси, было не просто исполнением украинского гимна, для грузин оно тоже стало олицетворением свободы. Они черпали вдохновение и силы для того, чтобы стоять на том протесте.

— Вопрос к вам как к религиоведу и человеку, хорошо понимающему влияние слова, значение слов: некоторые критики текста украинского гимна говорят, что он несколько депрессивный и вербально закодированный на определенный негатив и пессимизм. Что бы вы ответили таким критикам?

— Я вообще категорически против такой критики. Понятно, что критики всегда будут, мы ведь государство, где каждый имеет свое мнение. Еще раз подчеркиваю, когда я пел этот гимн в плену (и сейчас пою), для меня он ни в коем случае не был и не является депрессивным. Потому что за ним есть история борьбы, он наполнен силой. Мы же понимаем, что слова — не просто слова. В любом слове есть и этимология, и история слова, и борьба слова. То есть, он (гимн. – Авт.) выстрадан. Он уже, я бы сказал, переписан внутренне.

Психологически мы воспринимаем его как гимн-победитель. И эта его победоносная сила как раз и состоит в том, что мы, исполняя украинский гимн, проявляем определенные черты, которые характерны для украинской сердечно-центрической нации. Когда мы даже тех же врагов называем "вориженьками". Эта форма как раз и показывает, что мы являемся нацией, у которой есть история (в нашем гимне есть история). В нем также есть современность и борьба, которая сейчас проходит вместе с этим гимном на фронтах (это как раз и есть современность). Есть и будущее. Надо слушать не только первый куплет, который всегда, как правило, поют и на этом все. В нем же есть и другие куплеты, которые дают ту же перспективу на будущее. То есть, он органически совмещает содержательные (смысловые) моменты: мы знаем, за что мы боремся и знаем, зачем это делаем.

Если сравнивать украинский гимн с российским, какая между ними разница в широком смысле?

— Российский – совершенно искусственный. Вы же понимаете, в Советском Союзе он возникает (текст, который предшествовал нынешнему) как раз в период сталинизма. До этого исполнялся Интернационал (международный пролетарский гимн. — Авт.) как ориентация на мировую революцию. Потом же сделали тот гимн СССР, в котором фактически есть, опять же, доминирующая роль россии. Ведь СССР — фактически формат империи, но уже советской. В нем прописана роль россии как определенного объединителя, абсолютно искусственного. Тот гимн сделан по заказу, он не рожден в борьбе. За него фактически люди не умирали, за него не сражались. Поэтому он не касается глубин, он неорганичный.

Когда же на руинах Советского Союза в россии пытались создать такой же гимн на основе музыки Глинки, однако уже была разорвана эта историческая связка. Потому россияне фактически возвращают советский гимн, меняя только текст. А меняет его тот же Михалков (автор гимна СССР, отец киноактера-путиниста Никиты Михалкова. — Авт.) с его мышлением человека, обслуживающего государство, но не слышащего глубину самой истории, народа и т.д.

Поэтому гимн россии, скорее, такой протокольный, официальный, но — не гимн-символ, не гимн-борьба, не гимн-сопротивление, не гимн-будущее, как украинский. Гимн россии — просто определенная констатация.

Теги:
#Гимн #Государство #Игорь Козловский #Свято #Гімн України