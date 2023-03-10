Сила, победа и будущее: что на самом деле скрыто в гимне Украины, объяснил известный ученый

Игорь Козловский оценил "Телеграфу" влияние гимна на сознание граждан и чем он отличается от госсимвола рф

10 марта в Украине отмечается довольно молодой, но очень знаковый праздник – День Государственного Гимна. Отметил этот день по-особому и президент Украины, опубликовав трогательное видео в своих соцсетях.

"Телеграф" спросил Игоря Козловского, известого украинского ученого, историка и религиоведа, чем же такой особенный государственный гимн Украины, какие на самом деле он скрывает смыслы и чем отличается от госгимна россии.

— Какое гимн имеет значение и каково его влияние на массовое сознание, культуру, нацию?

— У любой нации, если она зрелая, если она себя осознает, идентифицирует себя как нация, должен быть символ. Понятно, что сам по себе символ — внутренний текст, а мы его уже можем воплощать в какие-то материальные вещи (например, флаг или герб, или даже такие духовные, как гимн). И сам по себе этот символ не просто влияет на сознание, он является маркером, идентифицирующим человека, который встает во время исполнения гимна. И не просто встает, а поет. И не просто поет, а переживает этот гимн. Это как раз важный фактор, который с одной стороны идентифицирует, а с другой — объединяет. Он объединяет людей, которые вместе с ним тоже реагируют на окружающее пространство.

Я постоянно вспоминаю те моменты, когда был в подвале во время плена и когда охранники постоянно в шесть утра включали российский гимн. Находился в камере один, но вставал и пел гимн Украины, чтобы, во-первых, не слышать российский, а во-вторых, это была моя борьба, мое сопротивление. То есть, это становится уже оружием.

Перед тобой замкнутое пространство, тебя никто не видит, казалось бы, зачем, но ты внутренне находишься сейчас в другом пространстве. Ты находишься сейчас со всей Украиной, и для тебя это уже не только моменты идентификации тебя, твоей идентичности, а даже, скорее, подлинности. То есть, это восприятие совпадает с тобой внутренне. Таким образом, ты декларируешь свою позицию и свою борьбу.

Другими словами, сам по себе гимн может быть многофункциональным. Не только символом государства, но и твоей позицией тоже. В этом заключается его огромное значение.

— Во время протестов в Тбилиси демонстранты включали гимн Украины. Что это значит, может ли гимн выйти за пределы культуры одной нации и какой скрытый феномен в этом может быть?

— Безусловно, как наше знамя, так и наш гимн, становятся символами свободы, и сейчас находятся в мейнстриме мирового внимания. Вот почему мы можем увидеть те же украинские флаги даже в небольших городках где-то во Франции или Канаде (где, например, их вывешивают на зданиях мэрий и т.д.). Это не только солидарность (что понятно), но и определенное уважение к Украине как сообществу (даже не стране, а сообществу), которое борется за свободу.

То, что звучало в Тбилиси, было не просто исполнением украинского гимна, для грузин оно тоже стало олицетворением свободы. Они черпали вдохновение и силы для того, чтобы стоять на том протесте.

— Вопрос к вам как к религиоведу и человеку, хорошо понимающему влияние слова, значение слов: некоторые критики текста украинского гимна говорят, что он несколько депрессивный и вербально закодированный на определенный негатив и пессимизм. Что бы вы ответили таким критикам?

— Я вообще категорически против такой критики. Понятно, что критики всегда будут, мы ведь государство, где каждый имеет свое мнение. Еще раз подчеркиваю, когда я пел этот гимн в плену (и сейчас пою), для меня он ни в коем случае не был и не является депрессивным. Потому что за ним есть история борьбы, он наполнен силой. Мы же понимаем, что слова — не просто слова. В любом слове есть и этимология, и история слова, и борьба слова. То есть, он (гимн. – Авт.) выстрадан. Он уже, я бы сказал, переписан внутренне.

Психологически мы воспринимаем его как гимн-победитель. И эта его победоносная сила как раз и состоит в том, что мы, исполняя украинский гимн, проявляем определенные черты, которые характерны для украинской сердечно-центрической нации. Когда мы даже тех же врагов называем "вориженьками". Эта форма как раз и показывает, что мы являемся нацией, у которой есть история (в нашем гимне есть история). В нем также есть современность и борьба, которая сейчас проходит вместе с этим гимном на фронтах (это как раз и есть современность). Есть и будущее. Надо слушать не только первый куплет, который всегда, как правило, поют и на этом все. В нем же есть и другие куплеты, которые дают ту же перспективу на будущее. То есть, он органически совмещает содержательные (смысловые) моменты: мы знаем, за что мы боремся и знаем, зачем это делаем.

— Если сравнивать украинский гимн с российским, какая между ними разница в широком смысле?

— Российский – совершенно искусственный. Вы же понимаете, в Советском Союзе он возникает (текст, который предшествовал нынешнему) как раз в период сталинизма. До этого исполнялся Интернационал (международный пролетарский гимн. — Авт.) как ориентация на мировую революцию. Потом же сделали тот гимн СССР, в котором фактически есть, опять же, доминирующая роль россии. Ведь СССР — фактически формат империи, но уже советской. В нем прописана роль россии как определенного объединителя, абсолютно искусственного. Тот гимн сделан по заказу, он не рожден в борьбе. За него фактически люди не умирали, за него не сражались. Поэтому он не касается глубин, он неорганичный.

Когда же на руинах Советского Союза в россии пытались создать такой же гимн на основе музыки Глинки, однако уже была разорвана эта историческая связка. Потому россияне фактически возвращают советский гимн, меняя только текст. А меняет его тот же Михалков (автор гимна СССР, отец киноактера-путиниста Никиты Михалкова. — Авт.) с его мышлением человека, обслуживающего государство, но не слышащего глубину самой истории, народа и т.д.

Поэтому гимн россии, скорее, такой протокольный, официальный, но — не гимн-символ, не гимн-борьба, не гимн-сопротивление, не гимн-будущее, как украинский. Гимн россии — просто определенная констатация.