Студенты слушали гимн ЧВК "Вагнера" в Острожской академии: их засекли

Другие студенты академии разбираются в скандале

В Острожской академии студентов застали на прослушивании гимна ЧВК "Вагнера", от которого ВСУ уже не первый месяц обороняют Бахмут и наносят "вагнеровцам" ужасные потери. Музыку услышали из окна общежития.

Об этом сообщил острожанин Владимир Черноус у себя в соцсетях. По его словам, вечером он с другом сидел на скамейке возле одного из общежитий академии, когда из окна "полилась" после о ЧВК "Вагнера":

"Сидим мы на скамейке на дворе и слышим, как из окна 10 общежития на всю валит гимн ЧИК "Вагнер", под которую танцует и бухает биосусор", — говорится в сообщении, которое распространили местные Telegram-каналы, в частности "Ровенский крендель".

В академии отреагировали на инцидент. Ситуацией занимается местное студенческое объединение "Братство спудеев". Там говорят, что к этому случаю причастен студент экономического факультета.

"Дорогие студенты, многие из вас знают, что получилась очень неприятная ситуация, в которой фигурирует студент экономического факультета. Мы проинформированы по этому поводу и приносим искренние извинения тем, кому это доставило неудобства", — говорится в сообщении.

Студенческое объединение пообещало предоставить детали в дальнейшем. По их словам, безнаказанным этот инцидент не останется.

Напомним, что недавно произошел скандал с рекламой бренда Louis Vuitton, использовавшего цвета французского флага и букву V. А скандальный комик Андрей Щегель извинялся за то, что назвал Украину "цирком с дебилами".