Louis Vuitton выпустил видео с цветами флага рф и буквой V. Есть ли тут "зрада"?
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На ролик отреагировали даже в Офисе президента Украины
Французский модный дом Louis Vuitton представил рекламу новой коллекции одежды и попал в скандал: в распространившемся в соцсетях видеоанонсе бренд использовал бело-сине-красный флаг с буквой V.
На ролик отреагировал украинский сегмент соцсетей, комментировали скандал даже в Офисе президента Украины, назвав рекламу пророссийской. А россияне засыпали комментарии комплиментами. Разбираемся, есть ли здесь действительно измена.
Что на видео
Дизайнер Николя Жескьер, являющийся креативным директором Louis Vuitton, представит свою следующую женскую коллекцию в понедельник, 6 марта.
Поэтому несколько дней назад в Instagram люксового бренда начала появляться серия коротких видео-тизеров коллекции и анонс самого шоу: дескать, показ мод будет в музее Орсе в Париже, смотрите трансляцию по такому времени.
Но в одном из этих тизеров показали флаг, цвет которого совпал с русским триколором. Более того, на нем изображена прописная буква V, которую в Украине ассоциируют с российскими оккупантами.
Как это поняли украинцы и россияне
Украинские пользователи соцсетей обвинили люксовый бренд в рекламе россии, некоторые увидели в черном цвете, который добавили, в триколор, символику боевиков так называемой "ДНР":
Хейт вышел на новый уровень, когда к дискуссии присоединились советник главы Офиса президента Михаил Подоляк и посол по особым поручениям МИД Украины Александр Щерба.
"Больше года в центре Европы РФ демонстративно вырезает украинцев, используя триколор и свастику V и Z. Элитный модный дом, ориентированный на "русского нувориша", решил публично поиграть символами агрессии. Роскошь лучше пахнет, если ее обильно полить кровью, да, Louis Vuitton?", — написал Подоляк.
"О, Боже… LouisVuitton, это выглядит плохо. Вы пропустили это или это было сознательное намерение все время?", — прокомментировал Щерба.
Россияне в комментариях под сообщением видеоролика в Instagram не скупятся на комплименты, благодарят за поддержку своей страны, называют бренд "исконно русским" и шутят, что на открытии должен быть филипп киркоров или газманов.
Измены может не быть
Пресс-служба Louis Vuitton сначала решила обратить внимание на то, что белый, красный и синий – это цвета флага Франции. Латинская буква "V" – это символ бренда, от "Vuitton". Через несколько часов сообщение удалили.
Кроме того, тот символ, что мы сейчас видим в видео уже использовался столетие назад. На это также обратили внимание в соцсетях.
Многие пользователи также обращают внимание на то, что это цвета флага Франции, что логично для французского бренда. Некоторые шутят, что флаг в ролике по геометрическим пропорциям вообще похож на флаг Чехии.
Напомним, что это не первая неловкая ситуация вокруг бренда. В марте прошлого года бренд выпустил коллекцию, изделия которой были декорированы двумя буквами – L и V. Тогда также сообщалось, что коллекцию готовили долго и показ совпал с российским вторжением нечаянно.
Лайфхак для украинцев: если вы хотите не путать российский триколор с триколорами других стран, можно использовать способ российских моряков. Но на русском "запоминайка" звучит как: "бесик" = "белый", "синий", "красный" и показывает очередность цветов. От нас добавим, что мало так четко описывает флаг государства-агрессора, как слово бесик.
Как сообщал "Телеграф", американская корпорация Procter&Gamble попала в список международных спонсоров войны. Фирме принадлежит более 10 популярных брендов, пользующихся спросом и в Украине.