Louis Vuitton выпустил видео с цветами флага рф и буквой V. Есть ли тут "зрада"?

На ролик отреагировали даже в Офисе президента Украины

Французский модный дом Louis Vuitton представил рекламу новой коллекции одежды и попал в скандал: в распространившемся в соцсетях видеоанонсе бренд использовал бело-сине-красный флаг с буквой V.

На ролик отреагировал украинский сегмент соцсетей, комментировали скандал даже в Офисе президента Украины, назвав рекламу пророссийской. А россияне засыпали комментарии комплиментами. Разбираемся, есть ли здесь действительно измена.

Что на видео

Дизайнер Николя Жескьер, являющийся креативным директором Louis Vuitton, представит свою следующую женскую коллекцию в понедельник, 6 марта.

Поэтому несколько дней назад в Instagram люксового бренда начала появляться серия коротких видео-тизеров коллекции и анонс самого шоу: дескать, показ мод будет в музее Орсе в Париже, смотрите трансляцию по такому времени.

Но в одном из этих тизеров показали флаг, цвет которого совпал с русским триколором. Более того, на нем изображена прописная буква V, которую в Украине ассоциируют с российскими оккупантами.

Как это поняли украинцы и россияне

Украинские пользователи соцсетей обвинили люксовый бренд в рекламе россии, некоторые увидели в черном цвете, который добавили, в триколор, символику боевиков так называемой "ДНР":

Реакция украинцев на ролик люксового бренда

Хейт вышел на новый уровень, когда к дискуссии присоединились советник главы Офиса президента Михаил Подоляк и посол по особым поручениям МИД Украины Александр Щерба.

"Больше года в центре Европы РФ демонстративно вырезает украинцев, используя триколор и свастику V и Z. Элитный модный дом, ориентированный на "русского нувориша", решил публично поиграть символами агрессии. Роскошь лучше пахнет, если ее обильно полить кровью, да, Louis Vuitton?", — написал Подоляк.

"О, Боже… LouisVuitton, это выглядит плохо. Вы пропустили это или это было сознательное намерение все время?", — прокомментировал Щерба.

Россияне в комментариях под сообщением видеоролика в Instagram не скупятся на комплименты, благодарят за поддержку своей страны, называют бренд "исконно русским" и шутят, что на открытии должен быть филипп киркоров или газманов.

Россияне увидели в символе поддержку своей страны

Измены может не быть

Пресс-служба Louis Vuitton сначала решила обратить внимание на то, что белый, красный и синий – это цвета флага Франции. Латинская буква "V" – это символ бренда, от "Vuitton". Через несколько часов сообщение удалили.

Кроме того, тот символ, что мы сейчас видим в видео уже использовался столетие назад. На это также обратили внимание в соцсетях.

На самом же деле этот символ использовался давно еще до рождения путина

Многие пользователи также обращают внимание на то, что это цвета флага Франции, что логично для французского бренда. Некоторые шутят, что флаг в ролике по геометрическим пропорциям вообще похож на флаг Чехии.

Напомним, что это не первая неловкая ситуация вокруг бренда. В марте прошлого года бренд выпустил коллекцию, изделия которой были декорированы двумя буквами – L и V. Тогда также сообщалось, что коллекцию готовили долго и показ совпал с российским вторжением нечаянно.

Лайфхак для украинцев: если вы хотите не путать российский триколор с триколорами других стран, можно использовать способ российских моряков. Но на русском "запоминайка" звучит как: "бесик" = "белый", "синий", "красный" и показывает очередность цветов. От нас добавим, что мало так четко описывает флаг государства-агрессора, как слово бесик.

Как сообщал "Телеграф", американская корпорация Procter&Gamble попала в список международных спонсоров войны. Фирме принадлежит более 10 популярных брендов, пользующихся спросом и в Украине.