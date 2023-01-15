"Самый сложный шаг": петиция Гудыменко о маркировке брендов-коллаборантов будет рассмотрена президентом

Подобную инициативу поддержали почти 30 тысяч украинцев — и голосование продолжается

Украинский военнослужащий и один из основателей "Демсокиры" Юрий Гудыменко выступил за наличие специальной маркировки на товарах, производимых компаниями, которые до сих пор продолжают сотрудничество с россией. Поданную им петицию по этому вопросу на имя президента Украины уже поддержали тысячи человек. И хотя необходимое количество для рассмотрения обращения получено, люди продолжают голосовать "за".

На своей странице в Facebook общественный деятель поблагодарил всех неравнодушных за поддержку, отметив, что это был первый, а значит, и самый тяжелый шаг. Теперь же решение по Офису президента и другим политическим чиновникам.

"Я ожидаю, что по результатам рассмотрения вопрос будет передан в Кабинет Министров Украины. Потеряться ему я не дам, — подчеркнул он. — Благодарен каждому из вас. Я знал, что мы справимся, но даже не думал, что так быстро. Все же таки вопросы экономики обычно вызывают меньше интереса, чем что-либо примитивно-популистическое".

Отметим, что петицию Гудыменко зарегистрировал на ресурсе обращений к президенту 29 декабря 2022 года. Всего за две недели обращение набрало необходимое количество голосов — более 25000. Основное требование — маркировка продукции компаний (в том числе иностранных), "продолжающих собственное сотрудничество с кровавым российским режимом, производя и продавая собственные товары на территории государства-агрессора". Для этого предлагается использовать надпись или пометку о сотрудничестве с государством террористом — заглавными красными буквами на лицевой упаковке товара.

Несколько десятков брендов, которые должны войти в этот список, перечислены в самом тексте петиции:

Напомним, что недавно украинские сети магазинов начали отказываться от сотрудничества с компанией Bonduelle, ведь ее представители открыто финансируют войну с Украиной. Некоторая продукция этой марки даже передавалась русским солдатам на фронт.