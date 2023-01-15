"Найскладніший крок": петиція Гудименка про маркування брендів-колаборантів буде розглянута президентом

Подібну ініціативу підтримали майже 30 тисяч українців — і голосування продовжується

Український військовослужбовець та один із засновників "Демсокири" Юрій Гудименко виступив за наявність спеціального маркування на товарах, які виробляються компаніями, котрі й досі продовжують співпрацю із росією. Подану ним петицію щодо цього питання на ім'я президента України вже підтримали тисячі людей. І хоча необхідна кількість для розгляду звернення отримана, люди продовжують голосувати "за".

На своїй сторінці у Facebook громадський діяч подякував усім небайдужим за підтримку, зазначивши, що це був перший, а, отже, і найважчий крок. Тепер же рішення за Офісом президента та іншими політичними високопосадовцями.

"Я очікую, що по результатах розгляду питання буде передано до Кабінет Міністрів України. Загубитися йому я не дам, — підкреслив він. — Вдячний кожному з вас. Я знав, що ми впораємось, але навіть не думав, що так швидко. Все ж таки питання економіки зазвичай викликають менше інтересу, аніж щось примітивно-популістичне".

Зазначимо, що петицію Гудименко зареєстрував на ресурсі звернень до президента 29 грудня 2022 року. Всього за два тижні звернення набрало необхідну кількість голосів — понад 25000. Основна вимога — маркування продукції компаній (в тому числі іноземних), які "продовжують власну співпрацю із кривавим російським режимом, виробляючи та продаючи власні товари на території держави-агресора". Для цього пропонується використовувати напис чи помітку про співпрацю із державою терористом — великими червоними літерами на лицьовій упаковці товару.

Декілька десятків брендів, які мають увійти до цього списку, перераховані самому тексті петиції:

Нагадаємо, що не так давно українські мережі магазинів почали відмовлятися від співпраці із компанією Bonduelle, адже її представники відкрито фінансують війну з Україною. Деяка продукція цієї марки навіть передавалася російським солдатам на фронт.