Louis Vuitton випустив відео з кольорами прапору рф та літерою V. Чи є тут зрада?
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На ролик відреагували навіть в Офісі президента України
Французький модний дім Louis Vuitton представив рекламу нової колекції одягу та потрапив у скандал: у відеоанонсі, який поширили у соцмережах, бренд використав біло-синьо-червоний прапор з літерою V.
На ролик відреагував український сегмент соцмереж, коментували скандал навіть в Офісі президента України, назвавши рекламу проросійською. А росіяни засипали коментарі компліментами. Розбираємося, чи є тут насправді зрада.
Що на відео
Дизайнер Ніколя Жеск’єр, який є креативним директором Louis Vuitton, представить свою наступну жіночу колекцію у понеділок, 6 березня.
Тому декілька днів тому в Instagram люксового бренду почала з’являтися серія коротких відео-тизерів колекції та анонс самого шоу: мовляв, показ мод буде в музеї д'Орсе в Парижі, дивіться трансляцію за таким-то часом.
Але в одному з цих тизерів показали стяг, кольори якого співпали з російським триколором. Понад те — на ньому зображена велика літера V, яку в Україні асоціюють з російськими окупантами.
Як це зрозуміли українці та росіяни
Українські користувачі соцмереж звинуватили люксовий бренд у рекламі росії, деякі побачили у чорному кольорі, який додали, до триколору, символіку бойовиків так званої "ДНР":
Хейт вийшов на новий рівень, коли до дискусії приєдналися радник голови Офісу президента Михайло Подоляк та посол з особливих доручень МЗС України Олександр Щерба.
"Понад рік у центрі Європи рф демонстративно вирізає українців, використовуючи триколор та свастику V і Z. Елітний модний дім, орієнтований на "руського нувориша", вирішив публічно погратися символами агресії. Розкіш краще пахне, якщо її рясно полити кров’ю, так, Louis Vuitton?", — написав Подоляк.
"О, Боже… LouisVuitton, це виглядає погано. Ви пропустили це чи це був свідомий намір весь час?", — прокоментував Щерба.
Росіяни у коментарях під дописом відеоролику в Instagram не скупляться на компліменти, дякують за підтримку своєї країни, називають бренд "споконвічно російським" та жартують про те, що на відкритті має бути філіп кіркоров чи газманов.
Зради може не бути
Пресслужба Louis Vuitton спочатку вирішила звернути увагу на те, що білий, червоний та синій – це кольори прапора Франції. Латинська буква "V" — це символ бренду, від "Vuitton". За кілька годин допис видалили.
Крім того, той символ, що ми зараз бачимо у відео вже використовувався століття тому. На це також звернули увагу у соцмережах.
Багато користувачів також, звертають увагу на те, що це кольори прапора Франції, що логічно для французького бренду. Дехто жартує, що прапор у ролику за геометричними пропорціями взагалі подібний на стяг Чехії.
Нагадаємо, що це не перша незручна ситуація навколо бренду. У березні минулого року бренд випустив колекцію, вироби якої були декоровані двома літерами – L та V. Тоді також повідомлялося, що колекцію готували довго та показ співпав з російським вторгненням ненароком.
Лайфхак для українців: якщо ви хочете не плутати російський триколор з триколорами інших країн, можна використовувати спосіб російських моряків. Зразу скажемо, українською ця схема не працює, але російською виглядає так: "бесик"= "белый", "синий", "красный" та показує черговість кольорів. Від нас додамо, що мало що так чітко описує прапор держави-агресора, як слово "бесик".
Як повідомляв "Телеграф", американська корпорація Procter&Gamble потрапила до переліку міжнародних спонсорів війни. Фірмі належить понад 10 популярних брендів, які мають попит і в Україні.