Louis Vuitton випустив відео з кольорами прапору рф та літерою V. Чи є тут зрада?

На ролик відреагували навіть в Офісі президента України

Французький модний дім Louis Vuitton представив рекламу нової колекції одягу та потрапив у скандал: у відеоанонсі, який поширили у соцмережах, бренд використав біло-синьо-червоний прапор з літерою V.

На ролик відреагував український сегмент соцмереж, коментували скандал навіть в Офісі президента України, назвавши рекламу проросійською. А росіяни засипали коментарі компліментами. Розбираємося, чи є тут насправді зрада.

Що на відео

Дизайнер Ніколя Жеск’єр, який є креативним директором Louis Vuitton, представить свою наступну жіночу колекцію у понеділок, 6 березня.

Тому декілька днів тому в Instagram люксового бренду почала з’являтися серія коротких відео-тизерів колекції та анонс самого шоу: мовляв, показ мод буде в музеї д'Орсе в Парижі, дивіться трансляцію за таким-то часом.

Але в одному з цих тизерів показали стяг, кольори якого співпали з російським триколором. Понад те — на ньому зображена велика літера V, яку в Україні асоціюють з російськими окупантами.

Як це зрозуміли українці та росіяни

Українські користувачі соцмереж звинуватили люксовий бренд у рекламі росії, деякі побачили у чорному кольорі, який додали, до триколору, символіку бойовиків так званої "ДНР":

Реакція українців на ролик люксового бренду

Хейт вийшов на новий рівень, коли до дискусії приєдналися радник голови Офісу президента Михайло Подоляк та посол з особливих доручень МЗС України Олександр Щерба.

"Понад рік у центрі Європи рф демонстративно вирізає українців, використовуючи триколор та свастику V і Z. Елітний модний дім, орієнтований на "руського нувориша", вирішив публічно погратися символами агресії. Розкіш краще пахне, якщо її рясно полити кров’ю, так, Louis Vuitton?", — написав Подоляк.

"О, Боже… LouisVuitton, це виглядає погано. Ви пропустили це чи це був свідомий намір весь час?", — прокоментував Щерба.

Росіяни у коментарях під дописом відеоролику в Instagram не скупляться на компліменти, дякують за підтримку своєї країни, називають бренд "споконвічно російським" та жартують про те, що на відкритті має бути філіп кіркоров чи газманов.

Росіяни побачили у символі підтримку своєї країни

Зради може не бути

Пресслужба Louis Vuitton спочатку вирішила звернути увагу на те, що білий, червоний та синій – це кольори прапора Франції. Латинська буква "V" — це символ бренду, від "Vuitton". За кілька годин допис видалили.

Крім того, той символ, що ми зараз бачимо у відео вже використовувався століття тому. На це також звернули увагу у соцмережах.

Насправді ж цей символ використовувався давно ще до народження путіна

Багато користувачів також, звертають увагу на те, що це кольори прапора Франції, що логічно для французького бренду. Дехто жартує, що прапор у ролику за геометричними пропорціями взагалі подібний на стяг Чехії.

Нагадаємо, що це не перша незручна ситуація навколо бренду. У березні минулого року бренд випустив колекцію, вироби якої були декоровані двома літерами – L та V. Тоді також повідомлялося, що колекцію готували довго та показ співпав з російським вторгненням ненароком.

Лайфхак для українців: якщо ви хочете не плутати російський триколор з триколорами інших країн, можна використовувати спосіб російських моряків. Зразу скажемо, українською ця схема не працює, але російською виглядає так: "бесик"= "белый", "синий", "красный" та показує черговість кольорів. Від нас додамо, що мало що так чітко описує прапор держави-агресора, як слово "бесик".

Як повідомляв "Телеграф", американська корпорація Procter&Gamble потрапила до переліку міжнародних спонсорів війни. Фірмі належить понад 10 популярних брендів, які мають попит і в Україні.