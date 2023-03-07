Предательница Украины Стужук родила четвертого ребенка: известны пол и имя (фото)
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Скандальная блогерша является фанаткой домашних родов
Молчащая о войне в Украине и отрекшаяся от своей родины блогерша София Стужук в четвертый раз стала мамой. 27-летняя фанатка домашних родов родила в бассейне.
О пополнении в семье Стужук рассказала в своем Телеграм-канале (аккаунт молчуньи в Инстаграме закрыт на территории Украины). Она поделилась, что появилась на свет девочка и была названа Василисой.
"В 3:55 к нам пришла Васенька. Одновременно мои самые быстрые и легкие роды и самые непонятные какие-то получились", — написала блогерша под фото. Предательница дополнила, что сейчас она отдыхает и "умирает от продолжающихся схваток".
Напомним, у Софии Стужук трое детей (Дэвид, Лола, Оливия) от первого брака с Дмитрием Стужуком. Мужчина заболел коронавирусом и умер в 33 года. Недавно Стужук рассказала, что это желанный и любимый ребенок "от большой любви". Сейчас уже не украинская блогерша живет в Риге (Латвия) с женихом Антоном Левданским.
София Стужук покинула Украину в первый день войны. О нападении россиян на территорию своей страны долго молчала, в своем профиле о войне практически не упоминает и прямо не называет россию виновной в нападении.