Зрадниця України Стужук народила четверту дитину: відомі стать та ім’я (фото)

Скандальна блогерка є фанаткою домашніх пологів

Блогерка Софія Стужук, яка мовчить про війну в Україні і зреклася своєї батьківщини, вчетверте стала мамою. 27-річна фанатка домашніх пологів народила у басейні.

Про поповнення у сім’ї Стужук розповіла у своєму Телеграм-каналі (акаунт мовчунки в Інстаграмі закритий на території України). Вона поділилася, що народилася дівчинка і була названа Василісою.

"О 3:55 до нас прийшла Васенька. Водночас мої найшвидші і найлегші пологи та найнезрозуміліші якісь вийшли", — написала блогерка під фото. Зрадниця доповнила, що зараз вона відпочиває і "вмирає від переймів, що продовжуються".

Нагадаємо, у Софії Стужук троє дітей (Девід, Лола, Олівія) від першого шлюбу із Дмитром Стужуком. Чоловік захворів на коронавірус і помер у 33 роки. Нещодавно Стужук розповіла, що це бажана та улюблена дитина "від великого кохання". Нині вже не українська блогерка живе у Ризі (Латвія) із нареченим Антоном Левданським.

Софія Стужук залишила Україну у перший день війни. Про напад росіян на територію своєї країни довго мовчала, у своєму профілі про війну практично не згадує і прямо не називає росію винною у нападі.