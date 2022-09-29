Блогерка Стужук вперше показалася вагітною на фото і заговорила про поїдання плаценти

За словами Стужук, вагітність була незапланованою, але на дитину вона дуже чекає

Блогерка Софія Стужук, яка раніше заявила про заручини з бойфрендом з Латвії Антоном Левданським, перестала приховувати вагітність та оприлюднила перші знімки. 27-річна мама трьох дітей чекає на четверту дитину.

Свіжими фотографями Стужук поділилася на своїй сторінці в Instagram. У пості дівчина зізналася, що вагітність не була запланованою. А ще вона нагадала про так зване поїдання плаценти, до речі, ця одна із скандальних тем навколо блогерки.

Так, Стужук написала, що перебуває на 19-му тижні вагітності. Зазначає, що це бажана та улюблена дитина "від великого кохання". Інші деталі, за її словами, значення не мають.

"Моя філософія не передбачає прямого "планування" вагітності. Приходить — і чудово. Дві дорослі зрілі людини абсолютно обізнані про наслідки своїх дій, а значить, ми припускали, що таке може статися. І сталося. Ми чекаємо цього малюка", — йдеться в публікації.

Стужук додала, що почувається добре. Де народжуватиме – в Латвії (там пара проживає після повномасштабного вторгнення) чи на Балі – поки що не знає. Своїм дітям від першого шлюбу дівчина розповіла про вагітність місяць тому, вони відреагували з цікавістю. Наприклад, старший син Девід на звістку про цікаве положення мами сказав: "Це, напевно, через Антона".

Блогерка пише, що мріє про солопологи. А ще нагадала про скандальну історію з плацентою. Раніше Insta-зірка неодноразово визнавалася журналістам, що їла свою плаценту через те, що в ній нібито багато корисних якостей. Тепер же у коментарях Стужук пише, що "капсулювала, а не їла".

"З плацентою у мене, на відміну від багатьох, взагалі питання не стоїть. Буде можливість — знайду клініку — закапсулюю", — йдеться у пості.

Софія Стужук вагітна

Дитину Софія та Антон не планували

Нова фотосесія блогерки

У коментарях здебільшого вітають Стужук та бажають легких пологів. Багато хто нагадав, що Софія плакала і заявляла про розлучення з коханим, як тепер з’ясувалося, на той момент вже при надії. Блогерка обіцяє розповісти про цю історію докладніше пізніше.

Коментарі

Нагадаємо, шанувальники Insta-зірки почали підозрювати про вагітність Стужук ще раніше. Остаточно стало ясно, що Софія з Антоном чекають на дитину, коли блогерка "засвітила" в соцмережі знімок з УЗД.

У Софії Стужук троє дітей (Девід, Лола, Олівія) від першого шлюбу із Дмитром Стужуком. Чоловік захворів і помер у 33 роки. Стужук не раз потрапляла у скандали, громадськість бурхливо обговорювала її пологи в басейні, пластичні операції та зарахування себе до "руських". Після 24 лютого Софія Стужук виїхала до Латвії до бойфренда. Про напад росіян на територію України довго мовчала, у своєму профілі про війну практично не згадує і прямо не називає росію винною у нападі.