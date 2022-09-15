Стужук знову вагітна: скандальна блогерка розкрила ім’я батька дитини (фото)

Шанувальники Стужук давно здогадалися, що вона при надії

Блогерка Софія Стужук, яка неоднозначно висловлювалася про повномасштабний напад рф на територію України, натякнула про вагітність. Мама трьох дітей засвітила у соцмережах знімок з УЗД, підписники почали підозрювати про цікаве положення своєї улюблениці ще раніше.

27-річна блогерка опублікувала кілька історій у Instagram, де прийшла зі своїм бойфрендом Антоном Левданським на прийом до лікаря. Знімок, який Стужук видає за УЗД нирок, швидше нагадує фото немовляти в утробі. Точно на запитання підписників, чи вагітна Софія Стужук і чи є її новий хлопець батьком, дівчина відповіді поки що не дала.

В останніх історіях на своїй сторінці Стужук показала, як разом із коханим "приїхали перевіряти нирки". Крім неоднозначного УЗД-знімку, користувачі помітили й інші натяки на вагітність блогерки — латиський паспорт матері (Mates Pase). Також вона наголосила, що її хлопець дуже щасливий.

Прямо про вагітність Стужук ще не каже

З хлопцем відвідують лікаря

Стужук активно підігріває чутки про свій стан

Паспорт матері у Латвії виглядає так, як книжка в історії Стужук

Бойфренд Стужук

Селфі пари

Варто зазначити, що шанувальники Софії почали підозрювати, що вона вагітна четвертою дитиною ще раніше. Але на пряме запитання про свій стан блогерка відмовчувалася.

Уважні підписники давно побачили натяки на вагітність Стужук

Про стосунки з латвійцем Антоном Левданським із Риги Софія Стужук відкрито заявила ще у липні. На цей момент пара разом десь 10 місяців. Днями Стужук писала про те, що разом із коханим та її дітьми вони у найближчий рік планують жити у Ризі.

"Людина, з якою я почуваюся шалено щасливою, — писала про свого обранця Стужук. — Яка подарувала мені почуття любові до місяця і назад, дала мені таку величезну підтримку при переїзді зі своєї країни і всьому божевіллі, що відбувається".

У блогерки Софії Стужук троє дітей (Давид, Лола, Олівія) від першого шлюбу з Дмитром Стужуком, який помер у 33 роки на тлі захворювання на коронавірус. Багато вчинків дівчини громадськість обговорює дуже бурхливо, наприклад, пологи в басейні будинку, пластичні операції та зарахування себе до "руських".

Нагадаємо, Софія Стужук залишила Україну одразу після початку повномасштабної війни. Вона довго дотримувалася мовчазної позиції щодо ситуації в Україні, чим викликала хвилю невдоволення в мережі.