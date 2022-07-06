Через тиждень після розтавання скандальна Стужук "познайомила" мережу зі своїм бойфрендом

Блогерка розкрила нові подробиці свого особистого життя.

Скандальна українська блогерка Софія Стужук, яка раніше заявила, що не вважає росію причетною до геноциду українців, відразу після початку війни разом зі своїми трьома дітьми перебралася до свого нового бойфренда, таємничого "А", до Риги. Через 8 місяців стосунків із чоловіком, блогерка нарешті вирішила "познайомити" своїх підписників з ним, показавши його цілком, а не тільки руку, спину чи тінь.

Фото зі своїм коханим Стужук опублікувала на своїй сторінці в Інстаграм. На фото пара позують обійнявшись і цілуються на камеру. А у підписі до публікації блогерка розкрила трохи подробиць про свого обранця.

"Моє кохання - Антон. Людина, з якою я почуваюся шалено щасливою. З якою ми разом вже понад 8 місяців. Яка подарувала мені почуття любові до місяця і назад, дала мені таку величезну підтримку при переїзді зі своєї країни і всьому божевілля, що відбувається " — написала Софія, назвавши свого чоловіка ідеальним.

Все б нічого: милі, романтичні знімки, пряма повна ідилія, якщо не враховувати той факт, що трохи понад тиждень тому Стужук кілька днів ридала у своїх сторіс через розставання з коханим. Конкретної причини такого рішення вона не називала, проте було зрозуміло, що останнє слово було саме за Антоном.

На "честь" розлучення Стужук навіть змонтувала ролик із різних фото та відео, на які видно, як пара проводила час разом, упереміш із кадрами, де вона ридає на камеру. Відео вона опублікувала у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, що Софія Стужук залишила Україну у перший день війни. Зараз блогерка разом із трьома дітьми живе в Ризі, і перебуває у стосунках із чоловіком, особистість якого не розкривала до липня 2022 року.

Блогерка довго дотримувалася мовчазної позиції з приводу війни в Україні. Лише на 26-й день війни на своїй новій сторінці в Інстаграм Стужук опублікувала пост, в якому заявила, що вона нічого не може змінити, а війну розв’язали "десь там".