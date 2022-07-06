Спустя неделю после расставания скандальная Стужук "познакомила" сеть со своим бойфрендом

Блогерша раскрыла новые подробности своей личной жизни.

Скандальна украинская блогерша София Стужук, котора ранее заявила, что не считает россию причастной к геноциду украинцев, сразу после начала войны вместе со своими тремя детьми перебралась к своему новому бойфренду, некому "А", в Ригу. Спустя 8 месяцев отношений с мужчиной, блогерша наконец решила "познакомить" своих подписчиков с ним, показав его целиком, а не только руку, спину или тень.

Фото со своим возлюбленным Стужук опубликовала на своей странице в Инстаграм. На фото пара позирует обнявшись и целуясь на камеру. А в подписи к публикации блогерша раскрыла немного подробностей о своем избраннике.

"Моя любовь, Антон. Человек, с которым я чувствую себя безумно счастливой. С которым мы вместе уже более 8 месяцев. Который подарил мне чувства любви до луны и обратно, дал мне такую огромную поддержку при переезде со своей страны и всем происходящем сумасшествии" — написала София, назвав своего мужчину идеальным.

Все бы ничего: милые, романтичные снимки, прям полная идиллия, если не учитывать тот факт, что чуть больше недели назад Стужук несколько дней рыдала в своих сторис из-за расставания с любимым. Конкретную причину такого решения она не называла, однако было понятно, что последнее слово было именно за Антоном.

В "честь" расставания Стужук даже смонтировала ролик из различных фото и видео, на которы видно, как пара проводила время вместе, вперемешку с кадрами, где она рыдает на камеру. Видео она опубликовала в своем Telegram-канале.

Напомним, что София Стужук покинула Украину в первый день войны. Сейчас блогерша вместе с тремя детьми живет в Риге, и находится в отношениях с мужчиной, личность которого не раскрывала до июля 2022 года.

Блогерша долго придерживалась молчаливой позиции по поводу войны в Украину. Лишь на 26-й день войны на своей новой странице в Инстаграм Стужук опубликовала пост, в котором заявила, что она ничего не может изменить, а войну развязали "где-то там".