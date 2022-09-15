Стужук снова беременна: скандальная блогерка раскрыла имя отца ребенка (фото)
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Поклонники Стужук давно догадались, что она в положении
Блогерка София Стужук, которая неоднозначно высказывалась о полномасштабном нападении рф на территорию Украины, намекнула о беременности. Мама троих детей засветила в соцсетях снимок с УЗИ, подписчики начали подозревать об интересном положении своей любимицы еще раньше.
27-летняя блогерка опубликовала несколько историй в Instagram, где пришла со своим бойфрендом Антоном Левданским на прием к врачу. Снимок, который Стужук выдает за УЗИ почек, скорее напоминает фото младенца в утробе. Точно на вопрос подписчиков, беременна ли София Стужук и является ли ее новый парень отцом, девушка ответ пока что не дала.
В последних историях на своей странице Стужук показала, как вместе с возлюбленным "приехали проверять почки". Помимо неоднозначного УЗИ-снимка пользователи заметили и другие намеки на беременность блогерки – латышский паспорт матери (Mates Pase). Также она отметила, что ее парень очень счастлив.
Стоит отметить, что поклонники Софии начали подозревать, что она беременна четвертым ребенком, еще ранее. Но на прямой вопрос о своем положении блогерка отмалчивалась.
Об отношениях с латвийцем Антоном Левданским из Риги София Стужук открыто заявила еще в июле. На этот момент пара вместе где-то 10 месяцев. На днях Стужук писала о том, что вместе с возлюбленным и ее детьми они в ближайший год планируют жить в Риге.
"Человек, с которым я чувствую себя безумно счастливой, — писала о своем избраннике Стужук. — Который подарил мне чувства любви до луны и обратно, дал мне такую огромную поддержку при переезде со своей страны и всем происходящем сумасшествии".
У блогерки Софии Стужук трое детей (Давид, Лола, Оливия) от первого брака с Дмитрием Стужуком, который умер в 33 года на фоне заболевания коронавирусом. Многие поступки девушки общественность обсуждает очень бурно, к примеру, роды в бассейне дома, пластические операции и причисление себя к "русским".
Напомним, София Стужук покинула Украину сразу после начала полномасштабной войны. Она долго придерживалась молчаливой позиции о ситуации в Украине, чем вызвала волну недовольства в сети.