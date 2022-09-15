Стужук снова беременна: скандальная блогерка раскрыла имя отца ребенка (фото)

Поклонники Стужук давно догадались, что она в положении

Блогерка София Стужук, которая неоднозначно высказывалась о полномасштабном нападении рф на территорию Украины, намекнула о беременности. Мама троих детей засветила в соцсетях снимок с УЗИ, подписчики начали подозревать об интересном положении своей любимицы еще раньше.

27-летняя блогерка опубликовала несколько историй в Instagram, где пришла со своим бойфрендом Антоном Левданским на прием к врачу. Снимок, который Стужук выдает за УЗИ почек, скорее напоминает фото младенца в утробе. Точно на вопрос подписчиков, беременна ли София Стужук и является ли ее новый парень отцом, девушка ответ пока что не дала.

В последних историях на своей странице Стужук показала, как вместе с возлюбленным "приехали проверять почки". Помимо неоднозначного УЗИ-снимка пользователи заметили и другие намеки на беременность блогерки – латышский паспорт матери (Mates Pase). Также она отметила, что ее парень очень счастлив.

Прямо о беременности Стужук еще не говорит

С парнем посещают врача

Стужук активно подогревает слухи о своем положении

Паспорт матери в Латвии выглядит так, как книжка в истории Стужук

Бойфренд Стужук

Селфи пары

Стоит отметить, что поклонники Софии начали подозревать, что она беременна четвертым ребенком, еще ранее. Но на прямой вопрос о своем положении блогерка отмалчивалась.

Внимательные подписчики давно увидели намеки на беременность Стужук

Об отношениях с латвийцем Антоном Левданским из Риги София Стужук открыто заявила еще в июле. На этот момент пара вместе где-то 10 месяцев. На днях Стужук писала о том, что вместе с возлюбленным и ее детьми они в ближайший год планируют жить в Риге.

"Человек, с которым я чувствую себя безумно счастливой, — писала о своем избраннике Стужук. — Который подарил мне чувства любви до луны и обратно, дал мне такую огромную поддержку при переезде со своей страны и всем происходящем сумасшествии".

У блогерки Софии Стужук трое детей (Давид, Лола, Оливия) от первого брака с Дмитрием Стужуком, который умер в 33 года на фоне заболевания коронавирусом. Многие поступки девушки общественность обсуждает очень бурно, к примеру, роды в бассейне дома, пластические операции и причисление себя к "русским".

Напомним, София Стужук покинула Украину сразу после начала полномасштабной войны. Она долго придерживалась молчаливой позиции о ситуации в Украине, чем вызвала волну недовольства в сети.