Украинская блогерша боится потерять благосклонность россиян

Скандальна София Стужук в очередной раз подтвердила, что не считает россию причастной к геноциду украинцев.

Украинская блогерша продолжает демонстрировать то, что благосклонность российской аудитории для нее важнее, чем судьба собственной страны. Это видно с ответа Стужук своим подписчикам в сторис Инстаграмм на вопрос о том, "за кого она: россию или Украину?".

Почему россии не выиграть войну против Украины?

"Я за мирное небо над головой. Я за то, чтобы войны не было. Чтобы убийства прекратились. За то, чтобы нашу свободную, суверенную страну оставили в покое и не трогали. Чтобы мы жили как раньше в мире", – написала Стужук.

Блогерша, которая сбежала от ракетных обстрелов российских оккупантов в Латвию, не пишет, что россияне убивают мирных жителей, насилуют и мародерствуют. Стужук без критики пишет, чтобы "россияне жили себе спокойно, никого не трогая, в своей стране".

"Я за мир, за жизнь, за любовь, за добро, за людей", – говорится в сообщении.

Напомним, что София Стужук покинула Украину в первый день войны. Сейчас блогерша вместе с тремя детьми живет в Риге, и находится в отношениях с мужчиной, личность которого не раскрывает.

Блогерша долго придерживалась молчаливой позиции по поводу войны в Украину. Лишь на 26-й день войны на своей новой странице в Инстаграм Стужук опубликовала пост, в котором заявила, что она ничего не может изменить, а войну развязали "где-то там".