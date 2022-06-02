Блогерка Стужук остаточно дала зрозуміти, що не вважає росію винною у війні

Українська блогерка боїться втратити прихильність росіян

Скандальна Софія Стужук вкотре підтвердила, що не вважає росію причетною до геноциду українців.

Українська блогерка продовжує демонструвати те, що прихильність російської аудиторії для неї важливіша за долю власної країни. Це видно з відповіді Стужук своїм підписникам у сторіс Інстаграм на запитання про те, "за кого вона: росію чи Україну?".

Чому росії не виграти війну проти України?

"Я за мирне небо над головою. Я за те, щоб війни не було. Щоб вбивства припинилися. За те, щоб нашій вільній, суверенній країні дали спокій і не чіпали. Щоб ми жили як раніше у мирі", — написала Стужук.

Блогерка, яка втекла від ракетних обстрілів російських окупантів у Латвію, не пише, що росіяни вбивають мирних жителів, ґвалтують і мародерствують. Стужук без критики пише, щоб "росіяни жили собі спокійно, нікого не чіпаючи у своїй країні".

"Я за мир, за життя, за кохання, за добро, за людей", — йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, що Софія Стужук залишила Україну у перший день війни. Зараз блогерка разом із трьома дітьми живе в Ризі, і перебуває у стосунках із чоловіком, особистість якого не розкриває.

Блогерка довго дотримувалась мовчазної позиції щодо війни в Україні. Лише на 26-й день війни на своїй новій сторінці в Інстаграм Стужук опублікувала пост, в якому заявила, що вона нічого не може змінити, а війну розв’язали "десь там".