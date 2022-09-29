Блогерша Стужук впервые показалась беременной на фото и заговорила о поедании плаценты

По словам Стужук, беременность была незапланированной, но ребенка она очень ждет

Блогерка София Стужук, которая ранее заявила о помолвке с бойфрендом из Латвии Антоном Левданским, перестала скрывать беременность и обнародовала первые снимки. 27-летняя мама трех детей ожидает четвертого ребенка.

Свежими фотографиями Стужук поделилась на своей странице в Instagram. В посте девушка призналась, что беременность не была запланированной. А еще она напомнила о так называемом поедании плаценты, к слову, эта одна из скандальных тем вокруг блогерки.

Так, Стужук написала, что находится на 19 неделе беременности. Отмечает, что это желанный и любимый ребенок "от большой любви". Остальные детали, по ее словам, значения не имеют.

"Моя философия не предполагает прям "планирование" беременности. Приходит — и чудесно. Два взрослых зрелых человека абсолютно осведомлены о последствиях своих действий, а значит, мы предполагали, что такое может произойти. И произошло. Мы ждём этого малыша", — говорится в публикации.

Стужук добавила, что чувствует себя хорошо. Где будет рожать – в Латвии (там пара проживает после полномасштабного вторжения) или на Бали – пока что не знает. Своим детям от первого брака девушка рассказала о беременности месяц назад, они отреагировали с интересом. К примеру, старший сын Дэвид на известие об интересном положении мамы сказал: "Это наверняка из-за Антона".

Блогерка пишет, что мечтает о солородах. А еще напомнила о скандальной истории с плацентой. Ранее Insta-звезда не раз признавалась журналистам, что ела свою плаценту из-за того, что в ней якобы много полезных качеств. Теперь же в комментариях Стужук пишет, что "капсулировала, а не ела".

"С плацентой у меня, в отличии от многих, вообще вопрос не стоит. Будет возможность — найду клинику – закапсулирую", — говорится в посте.

София Стужук беременна

Ребенка София и Антон не планировали

Новая фотосессия блогерки

В комментариях в основном поздравляют Стужук и желают легких родов. Многие напомнили, что София плакала и заявляла о расставании с возлюбленным, как теперь выяснилось, уже будучи беременной. Блогерка обещает рассказать об этой истории подробнее позже.

Комментарии

Напомним, поклонники Insta-звезды начали подозревать о беременности Стужук еще раньше. Окончательно стало ясно, что София с Антоном ждут ребенка, когда блогерка "засветила" в соцсети снимок с УЗИ.

У Софии Стужук трое детей (Дэвид, Лола, Оливия) от первого брака с Дмитрием Стужуком. Мужчина заболел и умер в 33 года. Стужук не раз попадала в скандалы, общественность бурно обсуждала ее роды в бассейне, пластические операции и причисление себя к "русским". После 24 февраля София Стужук выехала в Латвию к бойфренду. О нападении россиян на территорию Украины долго молчала, в своем профиле о войне практически не упоминает и прямо не называет россию виновной в нападении.