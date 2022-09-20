Молчащая о войне Стужук выходит замуж: скандальная блогерша похвасталась обручальным кольцом (фото)

Предложение бойфренд блогерши сделал на крыше в Париже с видом на Эйфелеву башню.

Скандальная блогерша София Стужук, которая решила умалчивать войну в Украине и сбежала из Киева в Ригу к своему возлюбленному, выходит замуж. Мама троих детей обручилась со своим бойфрендом — Антоном Левданским во время отпуска в Париже.

Новостями о скором замужестве блогерша поделилась на своей странице в Инстаграм, опубликовав серию совместных снимков со своим мужчиной, которые были сделаны во время романтического предложения руки и сердца.

"Самое уверенное и прекрасное "да" в моей жизни" — написала Стужук и похвасталась обручальным кольцом с большим белоснежным камнем.

Также в своем телеграм-канале она добавила, что во время предложения "было очень смешно", ведь ее возлюбленный очень нервничал, и даже забыл на какой палец надевать обручальное кольцо.

Напомним, что об отношениях с латвийцем Антоном Левданским из Риги София Стужук открыто заявила еще в июле. На этот момент пара была вместе где-то 10 месяцев. После российского вторжения она вместе с детьми уехала к нему, и после сообщила, что ближайший год они вместе планируют жить в Риге.

У блогерки Софии Стужук трое детей (Давид, Лола, Оливия) от первого брака с Дмитрием Стужуком, который умер в 33 года на фоне заболевания коронавирусом. Многие поступки девушки общественность обсуждает очень бурно, к примеру, роды в бассейне дома, пластические операции и причисление себя к "русским".

София Стужук долго придерживалась молчаливой позиции по поводу войны в Украину. Лишь на 26-й день войны на своей новой странице в Инстаграм блогерша опубликовала пост, в котором заявила, что она ничего не может изменить, а войну развязали "где-то там".