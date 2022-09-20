Стужук, що мовчить про війну, виходить заміж: скандальна блогерка похвалилася обручкою (фото)

Пропозицію бойфренд блогерши зробив на даху в Парижі з видом на Ейфелеву вежу.

Скандальна блогерка Софія Стужук, яка вирішила замовчувати війну в Україні та втекла з Києва до Риги до свого коханого, виходить заміж. Мама трьох дітей заручилась зі своїм бойфрендом — Антоном Левданським під час відпустки у Парижі.

Новинами про швидке одруження блогерка поділилася на своїй сторінці в Інстаграм, опублікувавши серію спільних знімків зі своїм коханим, які були зроблені під час романтичної пропозиції руки та серця.

"Найвпевненіше і прекрасне "так" у моєму житті" — написала Стужук і похвалилася обручкою з великим білим каменем.

Також у своєму телеграм-каналі вона додала, що під час пропозиції "було дуже смішно", адже її коханий дуже нервував, і навіть забув на якийсь палець одягати обручку.

Нагадаємо, що про стосунки з латвійцем Антоном Левданським із Риги Софія Стужук відкрито заявила ще у липні. На цей момент пара була разом десь 10 місяців. Після російського вторгнення вона разом з дітьми поїхала до нього, і повідомила, що найближчий рік вони разом планують жити в Ризі.

У блогерки Софії Стужук троє дітей (Давид, Лола, Олівія) від першого шлюбу з Дмитром Стужуком, який помер у 33 роки на тлі захворювання на коронавірус. Багато вчинків дівчини громадськість обговорює дуже бурхливо, наприклад, пологи в басейні будинку, пластичні операції та зарахування себе до "росіян".

Софія Стужук довго дотримувалася мовчазної позиції з приводу війни в Україні. Лише на 26-й день війни на своїй новій сторінці в Інстаграм блогерка опублікувала пост, в якому заявила, що вона нічого не може змінити, а війну розв’язали "десь там".