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Стужук, що мовчить про війну, виходить заміж: скандальна блогерка похвалилася обручкою (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Софія Стужук та Антон Левданський Новина оновлена 20 вересня 2022, 15:47
Софія Стужук та Антон Левданський

Пропозицію бойфренд блогерши зробив на даху в Парижі з видом на Ейфелеву вежу.

Скандальна блогерка Софія Стужук, яка вирішила замовчувати війну в Україні та втекла з Києва до Риги до свого коханого, виходить заміж. Мама трьох дітей заручилась зі своїм бойфрендом — Антоном Левданським під час відпустки у Парижі.

Новинами про швидке одруження блогерка поділилася на своїй сторінці в Інстаграм, опублікувавши серію спільних знімків зі своїм коханим, які були зроблені під час романтичної пропозиції руки та серця.

"Найвпевненіше і прекрасне "так" у моєму житті" — написала Стужук і похвалилася обручкою з великим білим каменем.

Софія Стужук вдруге виходить заміж
Софія Стужук вдруге виходить заміж

Також у своєму телеграм-каналі вона додала, що під час пропозиції "було дуже смішно", адже її коханий дуже нервував, і навіть забув на якийсь палець одягати обручку.

Фото із заручин Софії Стужук
Фото із заручин Софії Стужук
Фото із заручин Софії Стужук
Фото із заручин Софії Стужук
Фото із заручин Софії Стужук
Фото із заручин Софії Стужук
Фото із заручин Софії Стужук

Нагадаємо, що про стосунки з латвійцем Антоном Левданським із Риги Софія Стужук відкрито заявила ще у липні. На цей момент пара була разом десь 10 місяців. Після російського вторгнення вона разом з дітьми поїхала до нього, і повідомила, що найближчий рік вони разом планують жити в Ризі.

У блогерки Софії Стужук троє дітей (Давид, Лола, Олівія) від першого шлюбу з Дмитром Стужуком, який помер у 33 роки на тлі захворювання на коронавірус. Багато вчинків дівчини громадськість обговорює дуже бурхливо, наприклад, пологи в басейні будинку, пластичні операції та зарахування себе до "росіян".

Софія Стужук довго дотримувалася мовчазної позиції з приводу війни в Україні. Лише на 26-й день війни на своїй новій сторінці в Інстаграм блогерка опублікувала пост, в якому заявила, що вона нічого не може змінити, а війну розв’язали "десь там".

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#Софія Стужук #Стужук