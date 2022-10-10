Вагітна Софія Стужук пробила чергове дно, безглуздо "пояснивши" бомбардування України

Скандальна блогерка заявила постом, що це нібито відповідь за те, що українці раділи підриву Кримського мосту

Поки Україна більш-менш приходить до тями після ранкового масованого ракетного обстрілу росією 10 жовтня, українські зірки продовжують розповідати всьому світу про звірства російських окупантів. А ось зрадниця Софія Стужук знайшла безглузде пояснення сьогоднішнім вибухам у Києві.

Дівчина опублікувала скріншот сторіс та посилання на блогера, який "пояснює", чому росія почала масовано атакувати Україну ракетами. Стужук підтримує думку про те, що це нібито через те, що українці раділи підриву Кримського мосту в окупованому Криму.

"Повторюю ще раз-куди увага, туди енергія. Що хотіли, те й отримуєте. Не можна бути за мир і при цьому нестримно радіти смертям чи руйнуванням у інших. Значить, ви точно не за мир", — процитувала Стужук блогерів-киян Євгенія Бірюка та Олену Борисюк.

Нагадаємо, що Софія Стужук не раз потрапляла у скандали, громадськість бурхливо обговорювала її пологи в басейні, пластичні операції та зарахування себе до "рускіх". Після 24 лютого Софія Стужук виїхала до Латвії до бойфренда Антона. Про напад росіян на територію України довго мовчала, у своєму профілі про війну практично не згадує і прямо не називає росію винною у нападі.

Пізніше шанувальники Інста-зірки почали підозрювати про вагітність блогерки. Остаточно стало ясно, що Софія Стужук чекає на дитину, коли блогерка "засвітила" в соцмережі знімок з УЗД.